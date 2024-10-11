Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công ty TNHH Hoàn Vũ Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty TNHH Hoàn Vũ Group
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
Công ty TNHH Hoàn Vũ Group

Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Tại Công ty TNHH Hoàn Vũ Group

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 28 Mai Chí Thọ, An Phú, Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm duy trì và phát triển nhóm đối tác, khách hàng hiện có. Nắm bắt thông tin dịch vụ sự kiện công ty để tư vấn trực tiếp với khách hàng. Trực tiếp quản lý các dự án được giao:
Chịu trách nhiệm duy trì và phát triển nhóm đối tác, khách hàng hiện có.
Nắm bắt thông tin dịch vụ sự kiện công ty để tư vấn trực tiếp với khách hàng.
Trực tiếp quản lý các dự án được giao:
+ Nhận brief chính xác nhu cầu từ khách hàng, debrief chính xác cho team nội bộ.
+ Xây dựng chiến lược phát triển, action plan, tham gia đóng góp ý tưởng (brainstorming).
+ Giám sát và phối hợp các phòng ban liên quan trong quá trình triển khai dự án.
+ Giám sát tiến độ timeline & report công việc của project theo đúng deadline đề ra.
+ Quản lý, theo dõi quá trình giao hàng, thanh toán hợp đồng, công nợ và các công việc chăm sóc khách hàng trước, trong và sau hợp đồng.
Nghiên cứu thị trường và xu hướng thay đổi của ngành. Lên kế hoạch tìm kiếm khách hàng mới.
Nghiên cứu thị trường và xu hướng thay đổi của ngành.
Lên kế hoạch tìm kiếm khách hàng mới.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các mảng về Marketing, Quan hệ công chúng, Tổ chức sự kiện và các chuyên ngành liên quan và có định hướng phát triển về mảng sự kiện. Kinh nghiệm từ 2-5 năm ở vị trí tương đương tại các Công ty Agency Tổ chức sự kiện. Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt. Khả năng sử dụng PowerPoint, Excel, Word thành thạo. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc đội nhóm. Nhanh nhẹn, năng động, chịu áp lực cao, thực hiện công việc với mức độ chính xác. Ham học hỏi, nâng cao và cải thiện bổ sung kiến thức phục vụ tốt cho công việc. Có nguyện vọng và định hướng phát triển công việc lâu dài.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các mảng về Marketing, Quan hệ công chúng, Tổ chức sự kiện và các chuyên ngành liên quan và có định hướng phát triển về mảng sự kiện.
Kinh nghiệm từ 2-5 năm ở vị trí tương đương tại các Công ty Agency Tổ chức sự kiện.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
Khả năng sử dụng PowerPoint, Excel, Word thành thạo.
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc đội nhóm.
Nhanh nhẹn, năng động, chịu áp lực cao, thực hiện công việc với mức độ chính xác.
Ham học hỏi, nâng cao và cải thiện bổ sung kiến thức phục vụ tốt cho công việc.
Có nguyện vọng và định hướng phát triển công việc lâu dài.

Tại Công ty TNHH Hoàn Vũ Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức: 12-20tr - thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực làm việc + thưởng theo chính sách công ty. Thử việc: 2 tháng (hoặc thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực làm việc). Thưởng theo thành tích và năng lực, lương tháng 13, lễ tết, hiếu hỷ,... Nghỉ phép năm, các chính sách khác theo quy định công ty và Luật lao động hiện hành. Được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao chuyên môn, kiến thức và kỹ năng. Chủ động đề xuất các khóa đào tạo. Được tham gia triển khai nhiều loại hình sự kiện khác nhau: khai trương, động thổ, mở bán, ra mắt sản phẩm, lễ hội, các sự kiện về nghệ thuật, thời trang,... tuỳ vào khả năng và năng lực. Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân. Teambuilding, du lịch hàng năm. Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.
Lương chính thức: 12-20tr - thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực làm việc + thưởng theo chính sách công ty.
Thử việc: 2 tháng (hoặc thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực làm việc).
Thưởng theo thành tích và năng lực, lương tháng 13, lễ tết, hiếu hỷ,...
Nghỉ phép năm, các chính sách khác theo quy định công ty và Luật lao động hiện hành.
Được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao chuyên môn, kiến thức và kỹ năng. Chủ động đề xuất các khóa đào tạo.
Được tham gia triển khai nhiều loại hình sự kiện khác nhau: khai trương, động thổ, mở bán, ra mắt sản phẩm, lễ hội, các sự kiện về nghệ thuật, thời trang,... tuỳ vào khả năng và năng lực.
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân.
Teambuilding, du lịch hàng năm.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoàn Vũ Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hoàn Vũ Group

Công ty TNHH Hoàn Vũ Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 28 Mai Chí Thọ, The Sun Avanue, Phường An Phú, Quận 2, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

