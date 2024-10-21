Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TTTM Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

- Tìm kiếm, giới thiệu, tư vấn dịch vụ của công ty đến khách hàng - Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, phối hợp cùng team lên phương án và làm tài liệu pitching - Đàm phám quá trình hợp tác và triển khai ký kết hợp đồng - Hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ, hợp đồng cung cấp dịch vụ 2 bên đảm bảo pháp lý - Theo dõi tiến độ triển khai hợp đồng và xử lý các vấn đề phát sinh - Theo dõi, đôn đốc và thu hồi công nợ - Báo cáo tình hình kinh doanh hàng tuần, tháng - Các công việc khác theo sự phân công
Dịch vụ: các gói quảng cáo fb, tiktok, gg

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng
- Có kiến thức cơ bản về marketing, Tiktok được ưu tiên
- Biết cách khai thác thông tin thị trường
- Ưu tiên nếu có kinh nghiệm làm kinh doanh B2B, account ....
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, thuyết phục tốt
- Có khả năng bám đuổi khách hàng
- Có trách nhiệm, chủ động, cầu tiến trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận, thu nhập trung bình 12-30triệu/ tháng và không giới hạn theo năng lực
- Xét tăng lương 2 lần/năm
- Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, chế độ ngày lễ tết, hiếu hỉ, .... theo quy định
- Tham gia các hoạt động chung: du lịch 2-3 lần/năm, sinh nhật hàng tháng, hoạt động teambuilding gắn kết,....
- Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài công ty, các chương trình đào tạo định kỳ
- Được tạo điều kiện học tập phát triển toàn diện, định hướng phát triển nghề chuyên sâu, quản lý, cơ hội nâng cao thu nhập cũng như cơ hội thăng tiến
- Môi trường làm việc agency chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện, khuyến khích đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 TTTM MAC Plaza, số 10 Đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

