Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông Zafago làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông Zafago làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông Zafago
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông Zafago

Kinh doanh/Bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông Zafago

Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 97/7 Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Tiếp nhận thông tin dự án, thông tin khách hàng; Trao đổi với khách hàng, đảm bảo giao tiếp giữa vận hành và khách hàng; Theo dõi tiến độ dự án, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ timeline và đúng chất lượng yêu cầu; Nắm bắt được insight khách hàng, từ đó xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng, hiểu nhu cầu và mục tiêu của khách hàng, tư vấn và tiến hành hoạt động upsale/presale dịch vụ khách với khách hàng; Báo cáo tổng kết dự án cho khách hàng; Theo dõi tiến độ khách hàng thanh toán và trực tiếp trao đổi với khách hàng về vấn đề thanh toán theo từng giai đoạn; Giải đáp thắc mắc, xử lý các vấn đề phát sinh cho khách hàng một cách kịp thời; Báo cáo về dự án và hiệu quả dự án với cấp quản lý; Tư vấn và đàm phán, thuyết phục khách hàng tái ký hợp đồng.
Tiếp nhận thông tin dự án, thông tin khách hàng;
Trao đổi với khách hàng, đảm bảo giao tiếp giữa vận hành và khách hàng;
Theo dõi tiến độ dự án, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ timeline và đúng chất lượng yêu cầu;
Nắm bắt được insight khách hàng, từ đó xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng, hiểu nhu cầu và mục tiêu của khách hàng, tư vấn và tiến hành hoạt động upsale/presale dịch vụ khách với khách hàng;
Báo cáo tổng kết dự án cho khách hàng;
Theo dõi tiến độ khách hàng thanh toán và trực tiếp trao đổi với khách hàng về vấn đề thanh toán theo từng giai đoạn;
Giải đáp thắc mắc, xử lý các vấn đề phát sinh cho khách hàng một cách kịp thời;
Báo cáo về dự án và hiệu quả dự án với cấp quản lý;
Tư vấn và đàm phán, thuyết phục khách hàng tái ký hợp đồng.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hoặc năm cuối Đại học, cao đẳng chuyên ngành Marketing, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan; Có ít nhất 3 tháng kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực Digital Marketing, Ecommerce, kinh doanh trên sàn Shopee, Tiktok shop; Có kỹ năng quản lý dự án, tiến độ, kỉ luật; Có khả năng làm Plan hoặc tư vấn giải pháp sơ bộ cho ngành Ecommerce; Có khả năng ngoại giao, khai thác và thuyết phục khách hàng tốt; Có khả năng đàm phán, và quan hệ tốt với đối tác outsource; Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp với các bộ phận, phòng ban; Hướng ngoại, thân thiện, hoà đồng,quyết tâm và trách nhiệm trong công việc. Có laptop cá nhân;
Tốt nghiệp hoặc năm cuối Đại học, cao đẳng chuyên ngành Marketing, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan;
Có ít nhất 3 tháng kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực Digital Marketing, Ecommerce, kinh doanh trên sàn Shopee, Tiktok shop;
Có kỹ năng quản lý dự án, tiến độ, kỉ luật;
Có khả năng làm Plan hoặc tư vấn giải pháp sơ bộ cho ngành Ecommerce;
Có khả năng ngoại giao, khai thác và thuyết phục khách hàng tốt;
Có khả năng đàm phán, và quan hệ tốt với đối tác outsource;
Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp với các bộ phận, phòng ban;
Hướng ngoại, thân thiện, hoà đồng,quyết tâm và trách nhiệm trong công việc.
Có laptop cá nhân;

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông Zafago Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP
Học việc 2 - 4 tháng: 6,100,000đ; Thử việc 2 tháng, 85%; Chính thức: Thu nhập từ 8,000,000đ - 12.000.000đ++ (Có Commission)
Học việc 2 - 4 tháng: 6,100,000đ;
Thử việc 2 tháng, 85%;
Chính thức: Thu nhập từ 8,000,000đ - 12.000.000đ++ (Có Commission)
PHÚC LỢI:
Review lương 1 năm/2 lần Lương tháng 13 Nghỉ phép 12 ngày/ năm Khám sức khỏe tổng quát 1 lần/ năm Team building + du lịch (3-4 lần /năm) BHXH đầy đủ Thưởng theo hiệu quả kinh doanh của quý, năm của công ty Work From Home 4 ngày/tháng Chương trình Học tập & Phát triển theo từng cấp độ Tăng lương thâm niên hằng năm
Review lương 1 năm/2 lần
Lương tháng 13
Nghỉ phép 12 ngày/ năm
Khám sức khỏe tổng quát 1 lần/ năm
Team building + du lịch (3-4 lần /năm)
BHXH đầy đủ
Thưởng theo hiệu quả kinh doanh của quý, năm của công ty
Work From Home 4 ngày/tháng
Chương trình Học tập & Phát triển theo từng cấp độ
Tăng lương thâm niên hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông Zafago

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông Zafago

Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông Zafago

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà HATA số 115 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Bình Thạnh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-account-executive-thu-nhap-6-1-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job222891
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH MARKETING IBC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MARKETING IBC
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Liên Hiệp Hợp Tác Xã Liên Minh Kinh Tế Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu Liên Hiệp Hợp Tác Xã Liên Minh Kinh Tế Miền Nam
11.8 - 13.8 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG BẾP ĂN VUI VẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG BẾP ĂN VUI VẺ
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT VIỆT - CHI NHÁNH TẠI TPHCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT VIỆT - CHI NHÁNH TẠI TPHCM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cysina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cysina
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TM DV HABELA HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TM DV HABELA HOME
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu JobsGO Recruit
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Hộ Kinh Doanh Châu Tấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu Hộ Kinh Doanh Châu Tấn
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Minthacare làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu Công ty TNHH Minthacare
15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN FAMILY SHOPPING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN FAMILY SHOPPING
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 2 USD Suoi Tien Group
12 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Page Group Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Page Group Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Hitachi Digital Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Hitachi Digital Services
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Deloitte Consulting SEA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Deloitte Consulting SEA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục Âu Mỹ làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 40 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục Âu Mỹ
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Solution Architect Intes Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1 USD Intes Co., Ltd
800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư triển khai Pontech JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 550 - 700 USD Pontech JSC
550 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Meme 3D làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu Công Ty TNHH Meme 3D
8 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Eupfin Việt Nam - Văn Phòng Đại Diện Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Eupfin Việt Nam - Văn Phòng Đại Diện Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH China Ecotek Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH China Ecotek Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 40 Triệu JobsGO Recruit
7 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên BTND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Một Thành Viên BTND
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty General Resources làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu Công Ty General Resources
Trên 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Viện Mẫu Thời Trang Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Viện Mẫu Thời Trang Việt Nam
14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCK DANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCK DANCE
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm