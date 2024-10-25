Tuyển Account Executive thu nhập 6.1 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông Zafago
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông Zafago

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông Zafago

Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 97/7 Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Tiếp nhận thông tin dự án, thông tin khách hàng; Trao đổi với khách hàng, đảm bảo giao tiếp giữa vận hành và khách hàng; Theo dõi tiến độ dự án, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ timeline và đúng chất lượng yêu cầu; Nắm bắt được insight khách hàng, từ đó xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng, hiểu nhu cầu và mục tiêu của khách hàng, tư vấn và tiến hành hoạt động upsale/presale dịch vụ khách với khách hàng; Báo cáo tổng kết dự án cho khách hàng; Theo dõi tiến độ khách hàng thanh toán và trực tiếp trao đổi với khách hàng về vấn đề thanh toán theo từng giai đoạn; Giải đáp thắc mắc, xử lý các vấn đề phát sinh cho khách hàng một cách kịp thời; Báo cáo về dự án và hiệu quả dự án với cấp quản lý; Tư vấn và đàm phán, thuyết phục khách hàng tái ký hợp đồng.
Tiếp nhận thông tin dự án, thông tin khách hàng;
Trao đổi với khách hàng, đảm bảo giao tiếp giữa vận hành và khách hàng;
Theo dõi tiến độ dự án, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ timeline và đúng chất lượng yêu cầu;
Nắm bắt được insight khách hàng, từ đó xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng, hiểu nhu cầu và mục tiêu của khách hàng, tư vấn và tiến hành hoạt động upsale/presale dịch vụ khách với khách hàng;
Báo cáo tổng kết dự án cho khách hàng;
Theo dõi tiến độ khách hàng thanh toán và trực tiếp trao đổi với khách hàng về vấn đề thanh toán theo từng giai đoạn;
Giải đáp thắc mắc, xử lý các vấn đề phát sinh cho khách hàng một cách kịp thời;
Báo cáo về dự án và hiệu quả dự án với cấp quản lý;
Tư vấn và đàm phán, thuyết phục khách hàng tái ký hợp đồng.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hoặc năm cuối Đại học, cao đẳng chuyên ngành Marketing, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan; Có ít nhất 3 tháng kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực Digital Marketing, Ecommerce, kinh doanh trên sàn Shopee, Tiktok shop; Có kỹ năng quản lý dự án, tiến độ, kỉ luật; Có khả năng làm Plan hoặc tư vấn giải pháp sơ bộ cho ngành Ecommerce; Có khả năng ngoại giao, khai thác và thuyết phục khách hàng tốt; Có khả năng đàm phán, và quan hệ tốt với đối tác outsource; Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp với các bộ phận, phòng ban; Hướng ngoại, thân thiện, hoà đồng,quyết tâm và trách nhiệm trong công việc. Có laptop cá nhân;
Tốt nghiệp hoặc năm cuối Đại học, cao đẳng chuyên ngành Marketing, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan;
Có ít nhất 3 tháng kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực Digital Marketing, Ecommerce, kinh doanh trên sàn Shopee, Tiktok shop;
Có kỹ năng quản lý dự án, tiến độ, kỉ luật;
Có khả năng làm Plan hoặc tư vấn giải pháp sơ bộ cho ngành Ecommerce;
Có khả năng ngoại giao, khai thác và thuyết phục khách hàng tốt;
Có khả năng đàm phán, và quan hệ tốt với đối tác outsource;
Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp với các bộ phận, phòng ban;
Hướng ngoại, thân thiện, hoà đồng,quyết tâm và trách nhiệm trong công việc.
Có laptop cá nhân;

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông Zafago Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP
Học việc 2 - 4 tháng: 6,100,000đ; Thử việc 2 tháng, 85%; Chính thức: Thu nhập từ 8,000,000đ - 12.000.000đ++ (Có Commission)
Học việc 2 - 4 tháng: 6,100,000đ;
Thử việc 2 tháng, 85%;
Chính thức: Thu nhập từ 8,000,000đ - 12.000.000đ++ (Có Commission)
PHÚC LỢI:
Review lương 1 năm/2 lần Lương tháng 13 Nghỉ phép 12 ngày/ năm Khám sức khỏe tổng quát 1 lần/ năm Team building + du lịch (3-4 lần /năm) BHXH đầy đủ Thưởng theo hiệu quả kinh doanh của quý, năm của công ty Work From Home 4 ngày/tháng Chương trình Học tập & Phát triển theo từng cấp độ Tăng lương thâm niên hằng năm
Review lương 1 năm/2 lần
Lương tháng 13
Nghỉ phép 12 ngày/ năm
Khám sức khỏe tổng quát 1 lần/ năm
Team building + du lịch (3-4 lần /năm)
BHXH đầy đủ
Thưởng theo hiệu quả kinh doanh của quý, năm của công ty
Work From Home 4 ngày/tháng
Chương trình Học tập & Phát triển theo từng cấp độ
Tăng lương thâm niên hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông Zafago

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà HATA số 115 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Bình Thạnh, TP.HCM

