Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CÔNG TY TNHH PURE IMAGINATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 32 An Dương - Tây Hồ, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Account Executive (Account Specialist) tại Pure Imagination chính là cầu nối vàng giữa các nhà sáng tạo nội dung và các đối tác thương hiệu hàng đầu. Bạn là người giúp các nhà sáng tạo của network, là người săn tìm những cơ hội vàng trên thị trường quảng cáo và mang chúng về cho các nhà sáng tạo mà bạn quản lý, là người điều phối nhịp nhàng giữa các nhà sáng tạo và khách hàng, đảm bảo mọi dự án đều được thực hiện trơn tru và đạt hiệu quả cao.

Xây dựng, phát triển, quản lý quan hệ đối tác bao gồm đối tác creator, agency, client (nhãn hàng/khách hàng). Giao tiếp, thương lượng và ký kết hợp đồng, đàm phán các điều khoản hợp đồng với các đối tác và đảm bảo lợi ích của công ty. Chủ động tìm kiếm nhãn hàng, creator để phục vụ kết nối đa chiều các đối tác để thực thi các chiến dịch truyền thông. Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, xây dựng và mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng. Quản lý và theo dõi các job đã thầu, là cầu nối giữa các đối tác client và creator, thực hiện hoàn thành job và nghiệm thu, xử lý công nợ job. Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, xử lý các vấn đề phát sinh và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Bạn sẽ được trau dồi các kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục ở mức cao nhất, đồng thời bạn sẽ làm việc trong một môi trường năng động, nhiệt huyết cùng với các cá nhân khác trong team bạn.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu tối thiểu:

Trình độ cử nhân hoặc đã có kinh nghiệm làm việc liên quan tới vị trí ứng tuyển. Có kinh nghiệm ở một trong các vị trí hoặc các lĩnh vực sau: sales, sale marketing, sale development, hoặc từng hoạt động trong môi trường Online Media, môi trường Online Marketing. Tự tin với khả năng sale, giao tiếp & khả năng đàm phán với đối tác, khách hàng.

Yêu cầu ưu tiên:

Có kinh nghiệm làm việc tại các MCN TikTok hoặc Advertising/Booking Agency. Có kinh nghiệm ở vị trí liên quan tới các đầu việc của booking creator (KOL/KOC), trao đổi & thầu các chiến dịch quảng cáo. Có kinh nghiệm thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh, kết nối, duy trì & phát triển các mối quan hệ đối tác, khách hàng/creator.

Tại CÔNG TY TNHH PURE IMAGINATION Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, lương cứng cạnh tranh, phụ cấp đầy đủ và cơ hội nhận thưởng KPI ấn tượng, tăng trưởng cùng thành công của công ty. Gói đãi ngộ toàn diện, thỏa mãn mọi nhu cầu của bạn với mức lương hấp dẫn, được điều chỉnh định kỳ và nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác. Cơ hội thăng tiến rộng mở. Chúng tôi tin vào sự phát triển của từng cá nhân và luôn tạo điều kiện để bạn vươn tới những vị trí cao hơn. Đầu tư vào sự phát triển của bạn, chúng tôi cam kết đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình làm việc, đào tạo chuyên sâu và hỗ trợ bạn phát triển sự nghiệp. Chế độ phúc lợi hấp dẫn, chúng tôi quan tâm đến đời sống của bạn và luôn đồng hành cùng bạn trong mọi giai đoạn của cuộc sống với nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Hỗ trợ khi sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, thai sản. Thưởng các dịp lễ, Tết và nhiều sự kiện đặc biệt khác.

Chế độ phúc lợi hấp dẫn, chúng tôi quan tâm đến đời sống của bạn và luôn đồng hành cùng bạn trong mọi giai đoạn của cuộc sống với nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Hỗ trợ khi sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, thai sản. Thưởng các dịp lễ, Tết và nhiều sự kiện đặc biệt khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PURE IMAGINATION

