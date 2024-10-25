Tuyển Account Executive thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 10, số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm báo giá, kế hoạch quảng cáo cùng sale hoặc trưởng bộ phận.

Tư vấn các dịch vụ của FPT Online (FO) cho khách hàng, thuyết phục khách hàng mua dịch vụ, ký kết hợp đồng, hoàn tất thủ tục hợp đồng, xuất hoá đơn và theo dõi, đốc thúc để thu hồi công nợ từ khách hàng, theo dõi tiến độ thanh toán để báo cáo cho phòng kế toán.

Giải đáp các thắc mắc, các yêu cầu của khách hàng, đảm bảo rằng khách hàng hài lòng với các dịch vụ của FO.

Theo sát và hiểu rõ chương trình khuyến mãi, ưu đãi, tặng quà, hỗ trợ của công ty để thông báo cho khách hàng kịp thời.

Tiếp nhận và giải quyết những phản hồi của khách hàng trong quá trình làm việc.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại bộ phận Account các công ty truyền thông, quảng cáo hoặc các Adnetwork khác.

Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.

Có khả năng thuyết trình tốt, giao tiếp tốt.

Thành thạo tin học văn phòng

Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập xứng đáng và hấp dẫn

Thưởng tháng 13

Thưởng sinh nhật Công ty

Thưởng theo hiệu quả công việc

Chế độ nghỉ mát hàng năm

Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại

Hỗ trợ trang phục, laptop: theo quy định của công ty.

Chế độ chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm cao cấp dành cho nhân viên và người thân; Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Chính sách đào tạo nâng cao tiếng Anh, nghiệp vụ, kỹ năng

Các hoạt động ngoại khóa Teambuilding, công đoàn tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.