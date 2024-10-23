Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Top On Seek (TOS) Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Top On Seek (TOS) Ltd.
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Top On Seek (TOS) Ltd.

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 42/37 Hoàng Diệu, Quận 4

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, tiếp cận, khai thác khách hàng tiềm năng. Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại. Nắm bắt nhu cầu khách hàng, chủ động đề xuất các giải pháp và dịch vụ phù hợp nhất. Đàm phán, thương lượng và quản lý việc thực hiện hợp đồng với khách hàng. Tổng hợp, phân tích, đánh giá định kỳ về tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh. Xây dựng, quản lý, đào tạo đội ngũ Account. Báo cáo công việc đến Giám đốc Kinh doanh.
Tìm kiếm, tiếp cận, khai thác khách hàng tiềm năng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Nắm bắt nhu cầu khách hàng, chủ động đề xuất các giải pháp và dịch vụ phù hợp nhất.
Đàm phán, thương lượng và quản lý việc thực hiện hợp đồng với khách hàng.
Tổng hợp, phân tích, đánh giá định kỳ về tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh.
Xây dựng, quản lý, đào tạo đội ngũ Account.
Báo cáo công việc đến Giám đốc Kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 3 năm trở lên với vị trí tương tự. Có khả năng tạo dựng và phát triển khách hàng, quan hệ khách hàng. Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh. Có tư duy logic tốt. Kỹ năng đàm phán, thương lượng, thuyết phục. Có khả năng phân tích rủi ro và giải quyết vấn đề nhanh. Kỹ năng lên chiến lược và kiểm soát kế hoạch tốt. Kỹ năng quản lý nhân sự: Đánh giá hiệu quả, đào tạo nhân viên. Chịu được áp lực cao trong công việc. Tin học văn phòng tốt. Có laptop cá nhân.
Có kinh nghiệm 3 năm trở lên với vị trí tương tự.
Có khả năng tạo dựng và phát triển khách hàng, quan hệ khách hàng.
Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh.
Có tư duy logic tốt.
Kỹ năng đàm phán, thương lượng, thuyết phục.
Có khả năng phân tích rủi ro và giải quyết vấn đề nhanh.
Kỹ năng lên chiến lược và kiểm soát kế hoạch tốt.
Kỹ năng quản lý nhân sự: Đánh giá hiệu quả, đào tạo nhân viên.
Chịu được áp lực cao trong công việc.
Tin học văn phòng tốt.
Có laptop cá nhân.

Tại Top On Seek (TOS) Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH theo 100% lương Gross. Thưởng dự án cao. Lộ trình thăng tiến rõ ràng và minh bạch. Đánh giá hiệu quả, xét tăng lương và nâng cấp bậc định kỳ 2 lần/năm. Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, sẵn sàng hỗ trợ nhau. Du lịch, Company trip.
Tham gia BHXH theo 100% lương Gross.
Thưởng dự án cao.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng và minh bạch.
Đánh giá hiệu quả, xét tăng lương và nâng cấp bậc định kỳ 2 lần/năm.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, sẵn sàng hỗ trợ nhau.
Du lịch, Company trip.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Top On Seek (TOS) Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 68 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, TPHCM

