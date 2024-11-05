Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 140 - 142 đường số 2, Khu đô thị Vạn Phúc City, Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, Thủ Đức

Quản lý vận hành các dự án, campaign ( Các chương trình khuyến mại, E-promotion ) của các nhãn hàng lớn như Heineken, Tân Hiệp Phát, Castrol ... phân chia công việc cho các thành viên trong team và đảm bảo đúng deadline.

Bảo đảm các hạng mục theo đúng tiến độ và bảo đảm công việc được thực hiện một cách chất lượng.

Chịu trách nhiệm theo dõi các hạng mục công việc, bảo đảm hoàn thành dự án theo đúng timeline và đạt được KPIs đã cam kết.

Tìm kiếm suppliers tham gia vào các hạng mục phụ của chương trình với chi phí cạnh tranh; kiểm tra và duyệt các nguồn outsource mới.

Tham gia thực hiện các hồ sơ đấu thầu.

Báo cáo trực tiếp với BOD, hỗ trợ trong việc triển khai các dự án.

Phối hợp chặt chẽ với các team nội bộ khác để bảo đảm các dự án được triển khai thuận lợi.

Dẫn dắt, đào tạo và quản lý các thành viên trong team; giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.

Sắp xếp và phân chia các hạng mục công việc cho team member; quản lý và giám sát chất lượng công việc.

Góp ý, đánh giá công việc cho các thành viên trong team để nâng cao hiệu quả làm việc.

Có nền tảng trong lĩnh vực Communications, Marketing.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại các Digital Agency; 1 năm kinh nghiệm trong vị trí Account Manager hoặc kinh nghiệm quản lý dự án.

Có kỹ năng thuyết trình, đàm phán tốt.

Hiểu biết về các kênh truyền thông và có khả năng lên kế hoạch chiến lược.

Có kinh nghiệm quản lý các mối quan hệ với khách hàng.

Khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực công việc cao

Khả năng lập kế hoạch, thực hiện, giám sát thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, đúng chỉ tiêu đề ra.

Có tinh thần giải quyết vấn đề và chú trọng kết quả công việc.

Khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc.

Kỹ năng giao tiếp tốt để có thể trao đổi một cách hiệu quả với những phòng/ban khác

Kỹ năng đàm phán, tư vấn, thuyết trình và làm việc với khách hàng

Kỹ năng quản lý nhóm hiệu quả

Chủ động và có tinh thần trách nhiệm trong công việc, chú trọng chi tiết.

Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)

Làm việc nhiều khách hàng là những tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Có cơ hội tiếp xúc và triển khai, quản lý những campaign lớn.

Môi trường làm việc năng động.

Team building hàng quý, company trip mỗi năm.

Nghỉ lễ, phép năm theo luật lao động.

Lương tháng 13.

Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của công ty.

Môi trường 9X vui vẻ, hòa đồng, thân thiện.

