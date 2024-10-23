Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH Huge-Fam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Huge-Fam
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công ty TNHH Huge-Fam

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công ty TNHH Huge-Fam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà số 27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Công việc chính
– Kiểm tra chứng từ: Sau khi tiếp nhận bộ chứng từ từ các phòng ban chuyển sang tiến hành kiểm tra tính chính xác về số tiền, tính hợp pháp của hóa đơn theo quy định chung của BTC
– Nhập liệu, định khoản các nghiệp vụ phát sinh vào PMKT, in chứng từ
– Xuất hóa đơn đầu ra cho khách hàng
– Lập báo cáo thu/ chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng; hàng tuần phối hợp với thủ quỹ kiểm kê quỹ tiền mặt, đối chiếu số liệu tồn quỹ
– Phổ biến, hướng dẫn các bộ phận thực hiện đúng quy trình thanh toán tiền mặt, thanh toán tạm ứng
– Theo dõi công nợ phải thu, phải trả của khách hàng và nhà cung cấp
– Giao dịch với các ngân hàng, định kỳ lấy sổ phụ.
2. Báo cáo
– Báo cáo định kỳ hàng tuần cho cấp trực tiếp quản lý gồm: action plan (kế hoạch công việc theo mẫu chung của công ty) báo cáo quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tạm ứng, công nợ phải thu + phải trả)
– Báo cáo hàng tháng: Tờ khai thuế GTGT
– Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của người quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
– Chuyên ngành: kế toán/ tài chính
– Kinh nghiệm: 01 năm trở lên ở vị trí tương đương, mạnh về mảng thanh toán
– Có khả năng chịu áp lực công việc
– Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và phần mềm kế toán liên quan
– Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng như máy photo, fax, điện thoại...

Tại Công ty TNHH Huge-Fam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương & Phụ cấp
– Mức lương: 10.000.000đ - 15.000.000đ – Lương tháng 13; Thưởng 02 tháng hiệu quả công việc – Thưởng quý dựa trên kết quả hoạt động của công ty; Được hưởng quỹ thưởng 10% lợi nhuận công ty – Phụ cấp ăn trưa & Phụ cấp giữ xe – Sức khỏe: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tai nạn & chăm sóc sức khỏe 24/7 – Nghỉ phép hàng năm: 12-15 ngày/năm (tùy theo cấp bậc) – Được hưởng mọi quyền lợi theo pháp luật Việt Nam (nghỉ lễ, du lịch hàng năm, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn).
Trang thiết bị & Công tác phí – Laptop, PC và các phương tiện/tài khoản/công cụ cần thiết khác cho công việc – Công tác phí – Hỗ trợ sim của công ty cho các vị trí đặc thù
Trang thiết bị & Công tác phí
Phát triển sự nghiệp – Review lương và thăng tiến hàng năm – Cơ hội chứng tỏ năng lực và phát triển bản thân, nhiều cơ hội thăng tiến –Học hỏi: Được hỗ trợ tham gia các khóa học, đào tạo nội bộ/bên ngoài để phát triển kỹ năng trong công việc và bản thân – Ghi nhận và khen thưởng ở cấp độ tập thể và tổ chức.
Phát triển sự nghiệp
Môi trường làm việc – Không gian làm việc cởi mở và hợp tác thúc đẩy cảc hoạt động tập trung cá nhân và làm việc nhóm – Trẻ trung, làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, vui vẻ – Sự kiện nội bộ, teambuilding công ty thường niên, Year End Party... – Quà tặng: Quà tặng ngày đầu nhận việc (Sign-on bonus); Quà tặng sinh nhật, quà tặng vào các ngày lễ trong năm như 8/3, 20/10, 1/6, Tết Trung thu, Tết Nguyên Đán,...
Môi trường làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Huge-Fam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Huge-Fam

Công ty TNHH Huge-Fam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 72 Nguyễn Đình Chiểu , Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

