Tuyển Admin thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP
- Hồ Chí Minh: Xe đưa đón 212 Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, Tân Phú, TP.HCM, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Hỗ trợ bộ phận thu mua trong việc quản lý và xử lý các đơn đặt hàng từ nhà cung cấp nước ngoài, đặc biệt là các đối tác Trung Quốc
Liên hệ với nhà cung cấp để đàm phán giá cả, điều khoản thanh toán và thời gian giao hàng
Theo dõi tiến độ đơn hàng, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng
Quản lý và cập nhật thông tin nhà cung cấp, giá cả và các điều khoản hợp đồng
Chuẩn bị và quản lý các chứng từ liên quan đến quá trình mua hàng như đơn đặt hàng, hóa đơn, phiếu đóng gói, vận đơn
Phối hợp với bộ phận kế toán để đảm bảo thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp
Hỗ trợ trong quá trình thông quan và nhập khẩu hàng hóa
Tham gia vào quá trình kiểm tra chất lượng hàng hóa khi nhập về
Báo cáo định kỳ về tình hình mua hàng, chi phí và hiệu quả công việc cho quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, Logistics hoặc các ngành liên quan
Kinh nghiệm vị trí tương tương 02 năm trở lên
Thành thạo tiếng Trung, có khả năng giao tiếp và đàm phán bằng tiếng Trung
Có kiến thức cơ bản về quy trình mua hàng quốc tế và thủ tục xuất nhập khẩu
Kỹ năng sử dụng thành thạo MS Office, đặc biệt là Excel
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc, đặc biệt là trong quản lý chứng từ
Có khả năng chịu áp lực công việc cao và xử lý nhiều công việc cùng lúc
Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và sẵn sàng đón nhận thử thách mới
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp lễ tết
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
