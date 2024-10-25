Tuyển Admin thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Xe đưa đón 212 Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, Tân Phú, TP.HCM, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hỗ trợ bộ phận thu mua trong việc quản lý và xử lý các đơn đặt hàng từ nhà cung cấp nước ngoài, đặc biệt là các đối tác Trung Quốc Liên hệ với nhà cung cấp để đàm phán giá cả, điều khoản thanh toán và thời gian giao hàng Theo dõi tiến độ đơn hàng, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng Quản lý và cập nhật thông tin nhà cung cấp, giá cả và các điều khoản hợp đồng Chuẩn bị và quản lý các chứng từ liên quan đến quá trình mua hàng như đơn đặt hàng, hóa đơn, phiếu đóng gói, vận đơn Phối hợp với bộ phận kế toán để đảm bảo thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp Hỗ trợ trong quá trình thông quan và nhập khẩu hàng hóa Tham gia vào quá trình kiểm tra chất lượng hàng hóa khi nhập về Báo cáo định kỳ về tình hình mua hàng, chi phí và hiệu quả công việc cho quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, Logistics hoặc các ngành liên quan Kinh nghiệm vị trí tương tương 02 năm trở lên Thành thạo tiếng Trung, có khả năng giao tiếp và đàm phán bằng tiếng Trung Có kiến thức cơ bản về quy trình mua hàng quốc tế và thủ tục xuất nhập khẩu Kỹ năng sử dụng thành thạo MS Office, đặc biệt là Excel Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm Tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc, đặc biệt là trong quản lý chứng từ Có khả năng chịu áp lực công việc cao và xử lý nhiều công việc cùng lúc Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và sẵn sàng đón nhận thử thách mới

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp lễ tết Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP

