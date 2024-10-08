Tuyển IT phần mềm Công ty CP Savvycom TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty CP Savvycom TOP CÔNG TY
- Hà Nội: Tầng 7, Tòa B Sky Park, số 3 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 3 Triệu
Trực tổng đài, lễ tân, nhận công văn đến, công văn đi và chuyển đến các phòng ban, bộ phận, cá nhân có liên quan...
Phụ trách đón tiếp nhân viên mới, làm thủ tục bàn giao cho nhân viên nghỉ việc.
Mua sắm văn phòng phẩm, tài sản thiết bị, in ấn các ấn phẩm truyền thông.
Kiểm kê định kỳ, quản lý, cấp phát tài sản thiết bị cho nhân viên công ty.
Đăng ký vé xe, thẻ ra vào tòa nhà cho nhân viên công ty.
Quản lý vận hành văn phòng, đảm bảo văn phòng được hoạt động thông suốt.
Tổ chức events, hoạt động ngoại khóa của công ty.
Các công việc được giao khác.
Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên là sinh viên hoặc mới ra trường.
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên ngành có liên quan.
Ngoại hình ưa nhìn, cao ráo, có năng khiếu nghệ thuật, có mắt thẩm mỹ.
Năng động, nhiệt tình trong công việc; khéo léo & giao tiếp tốt.
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt là điểm cộng.
Tại Công ty CP Savvycom TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp thực tập hấp dẫn tùy thuộc vào năng lực.
Được đào tạo bài bản về các kỹ năng cần thiết cho công việc.
Làm việc trong môi trường cởi mở, thân thiện, trẻ trung, sáng tạo và chuyên nghiệp.
Hưởng các quyền lợi đặc biệt như: tiệc trà hàng ngày, câu lạc bộ (gym, bơi lội, bóng đá...), các hoạt động ngoại khóa, picnic, du lịch...
Được tiếp cận với các thiết bị công nghệ cao.
Thời gian làm việc 5 ngày/tuần (Thứ 2 – Thứ 6).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Savvycom TOP CÔNG TY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
