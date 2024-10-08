Tuyển IT phần mềm Công ty CP Savvycom TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Tuyển IT phần mềm Công ty CP Savvycom TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Công ty CP Savvycom TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty CP Savvycom TOP CÔNG TY

IT phần mềm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty CP Savvycom TOP CÔNG TY

Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7, Tòa B Sky Park, số 3 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Trực tổng đài, lễ tân, nhận công văn đến, công văn đi và chuyển đến các phòng ban, bộ phận, cá nhân có liên quan... Phụ trách đón tiếp nhân viên mới, làm thủ tục bàn giao cho nhân viên nghỉ việc. Mua sắm văn phòng phẩm, tài sản thiết bị, in ấn các ấn phẩm truyền thông. Kiểm kê định kỳ, quản lý, cấp phát tài sản thiết bị cho nhân viên công ty. Đăng ký vé xe, thẻ ra vào tòa nhà cho nhân viên công ty. Quản lý vận hành văn phòng, đảm bảo văn phòng được hoạt động thông suốt. Tổ chức events, hoạt động ngoại khóa của công ty. Các công việc được giao khác.
Trực tổng đài, lễ tân, nhận công văn đến, công văn đi và chuyển đến các phòng ban, bộ phận, cá nhân có liên quan...
Phụ trách đón tiếp nhân viên mới, làm thủ tục bàn giao cho nhân viên nghỉ việc.
Mua sắm văn phòng phẩm, tài sản thiết bị, in ấn các ấn phẩm truyền thông.
Kiểm kê định kỳ, quản lý, cấp phát tài sản thiết bị cho nhân viên công ty.
Đăng ký vé xe, thẻ ra vào tòa nhà cho nhân viên công ty.
Quản lý vận hành văn phòng, đảm bảo văn phòng được hoạt động thông suốt.
Tổ chức events, hoạt động ngoại khóa của công ty.
Các công việc được giao khác.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên là sinh viên hoặc mới ra trường. Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên ngành có liên quan. Ngoại hình ưa nhìn, cao ráo, có năng khiếu nghệ thuật, có mắt thẩm mỹ. Năng động, nhiệt tình trong công việc; khéo léo & giao tiếp tốt. Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt là điểm cộng.
Ưu tiên ứng viên là sinh viên hoặc mới ra trường.
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên ngành có liên quan.
Ngoại hình ưa nhìn, cao ráo, có năng khiếu nghệ thuật, có mắt thẩm mỹ.
Năng động, nhiệt tình trong công việc; khéo léo & giao tiếp tốt.
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt là điểm cộng.

Tại Công ty CP Savvycom TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập hấp dẫn tùy thuộc vào năng lực. Được đào tạo bài bản về các kỹ năng cần thiết cho công việc. Làm việc trong môi trường cởi mở, thân thiện, trẻ trung, sáng tạo và chuyên nghiệp. Hưởng các quyền lợi đặc biệt như: tiệc trà hàng ngày, câu lạc bộ (gym, bơi lội, bóng đá...), các hoạt động ngoại khóa, picnic, du lịch... Được tiếp cận với các thiết bị công nghệ cao. Thời gian làm việc 5 ngày/tuần (Thứ 2 – Thứ 6).
Trợ cấp thực tập hấp dẫn tùy thuộc vào năng lực.
Được đào tạo bài bản về các kỹ năng cần thiết cho công việc.
Làm việc trong môi trường cởi mở, thân thiện, trẻ trung, sáng tạo và chuyên nghiệp.
Hưởng các quyền lợi đặc biệt như: tiệc trà hàng ngày, câu lạc bộ (gym, bơi lội, bóng đá...), các hoạt động ngoại khóa, picnic, du lịch...
Được tiếp cận với các thiết bị công nghệ cao.
Thời gian làm việc 5 ngày/tuần (Thứ 2 – Thứ 6).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Savvycom TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Savvycom TOP CÔNG TY

Công ty CP Savvycom TOP CÔNG TY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, tháp B Skypark, số 3 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-admin-thu-nhap-toi-3-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job207539
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÓA MỸ PHẨM BELL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÓA MỸ PHẨM BELL
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 USD Navigos Search
18 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Công Ty TNHH Hla Garment (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Hla Garment (Việt Nam)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Tự Động Hóa Adi làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 700 USD Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Tự Động Hóa Adi
350 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH MTV Vinschool làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,300 - 1,700 USD Công Ty TNHH MTV Vinschool
1,300 - 1,700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ PAC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 500 USD Công Ty Cổ Phần Công Nghệ PAC Việt Nam
350 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂM VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂM VIÊN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Hapulico làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 USD Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Hapulico
600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CESE2 (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD CÔNG TY TNHH CESE2 (VIỆT NAM)
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Navigos Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD Navigos Group
400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thép Tổng Hợp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thép Tổng Hợp
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video IIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 750 USD IIG VIỆT NAM
Tới 750 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH ChargePlus Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH ChargePlus Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tiền lương CLV MEDIA CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu CLV MEDIA CO., LTD
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,000 USD Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh
700 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần VNT Invest Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu Công ty Cổ phần VNT Invest Group
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Indecons Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Indecons Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc dự án Công Ty Cổ Phần FCE Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,500 - 3,000 USD Công Ty Cổ Phần FCE Việt Nam
1,500 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH VIỆT NAM CAMCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH VIỆT NAM CAMCOM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH IC FOOD SONLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD Công ty TNHH IC FOOD SONLA
800 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Địa Ốc Đất Xanh Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,500 USD Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Địa Ốc Đất Xanh Miền Bắc
800 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Japan Construction Management Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Japan Construction Management Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 45 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Công Nghiệp và Thương mại HTV Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Công Nghiệp và Thương mại HTV Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,100 USD CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM
800 - 1,100 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Ernst & Young Vietnam Limited (EY Vietnam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ernst & Young Vietnam Limited (EY Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Công Ty TNHH Hla Garment (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Hla Garment (Việt Nam)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm