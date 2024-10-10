Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CÔNG TY TNHH ALGORITHMICS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ALGORITHMICS VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Dịch vụ khách hàng/Vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ khách hàng/Vận hành Tại CÔNG TY TNHH ALGORITHMICS VIETNAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 35 Phan Xích Long, phường 2, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phát triển kinh doanh:
Tham gia phát triển các chiến lược bán hàng và tiếp thị để đạt được mục tiêu Doanh số đề ra và thúc đẩy doanh số các khóa học lập trình tại Algorithmics. Khảo sát thị trường và thực hiện các chiến lược, kế hoạch bán hàng để đạt được mục tiêu Doanh số được đề ra. Làm việc, trao đổi trực tiếp với Line Manager để cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng cao cho khách hàng.
Tham gia phát triển các chiến lược bán hàng và tiếp thị để đạt được mục tiêu Doanh số đề ra và thúc đẩy doanh số các khóa học lập trình tại Algorithmics.
Khảo sát thị trường và thực hiện các chiến lược, kế hoạch bán hàng để đạt được mục tiêu Doanh số được đề ra.
Làm việc, trao đổi trực tiếp với Line Manager để cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng cao cho khách hàng.
2. Quản lý chung:
Giám sát các dịch vụ tư vấn và quản lý học viên tại trung tâm. Tổ chức đào tạo, hướng dẫn nhân viên hàng tháng, quý. Hỗ trợ và phối hợp với bộ phận Học vụ nhằm cung cấp các Chương trình chất lượng cao cho học viên. Hỗ trợ và phối hợp với bộ phận Chăm sóc học viên nhằm mang lại dịch vụ chăm sóc tốt nhất và chất lượng nhất cho học viên.
Giám sát các dịch vụ tư vấn và quản lý học viên tại trung tâm.
Tổ chức đào tạo, hướng dẫn nhân viên hàng tháng, quý.
Hỗ trợ và phối hợp với bộ phận Học vụ nhằm cung cấp các Chương trình chất lượng cao cho học viên.
Hỗ trợ và phối hợp với bộ phận Chăm sóc học viên nhằm mang lại dịch vụ chăm sóc tốt nhất và chất lượng nhất cho học viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 - 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tư vấn viên mảng giáo dục. Có kinh nghiệm quản lý con người, đội nhóm từ 1 - 2 năm. Có kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thuyết phục khách hàng trực tiếp và qua điện thoại. Đam mê lĩnh vực tư vấn và giáo dục. Tự tin giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế. Sẵn sàng làm việc dưới áp lực chạy doanh số. Có thể làm việc theo ca
Có ít nhất 2 - 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tư vấn viên mảng giáo dục.
Có kinh nghiệm quản lý con người, đội nhóm từ 1 - 2 năm.
Có kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thuyết phục khách hàng trực tiếp và qua điện thoại.
Đam mê lĩnh vực tư vấn và giáo dục.
Tự tin giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế.
Sẵn sàng làm việc dưới áp lực chạy doanh số.
Có thể làm việc theo ca

Tại CÔNG TY TNHH ALGORITHMICS VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 2 tháng nhận lương cứng + commission. Bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Nhà nước. Lương tháng 13. 12 ngày phép/năm. Birthday party, Happy Friday, Year-end party, company trip. Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty. Cơ hội huấn luyện: được đào tạo kiến thức chuyên môn & các kỹ năng mềm cần thiết. Cơ hội thực hành tiếng Anh trong khi làm việc. Đồng nghiệp: Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội thăng tiến
Thử việc 2 tháng nhận lương cứng + commission.
Bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Nhà nước.
Lương tháng 13.
12 ngày phép/năm.
Birthday party, Happy Friday, Year-end party, company trip.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Cơ hội huấn luyện: được đào tạo kiến thức chuyên môn & các kỹ năng mềm cần thiết.
Cơ hội thực hành tiếng Anh trong khi làm việc.
Đồng nghiệp: Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALGORITHMICS VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, ViệtNam

