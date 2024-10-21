Tuyển An toàn lao động/Môi trường XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 10 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 319 làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Đường Lê Hồng Phong, Hải An

Mô Tả Công Việc An toàn lao động/Môi trường Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Giám sát An toàn vệ sinh lao động, Môi trường, PCCC tại các dự án và đề xuất xử lý các vi phạm theo quy định. Ghi chép các hồ sơ nhật ký về an toàn lao động tại công trường đề xuất xử lý các vi phạm theo quy định Tham gia công tác đào tạo, huấn luyện, tập huấn An toàn vệ sinh lao động, Môi trường, PCCC cho đội ngũ cán bộ & công nhân định kỳ tại công trường. Xây dựng, soạn thảo, cập nhật nội quy, quy định, quy trình về An toàn vệ sinh lao động, Môi trường, PCCC đến. Tổng hợp và báo cáo định kỳ về công tác thực hiện an toàn lao động tại công trường

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên môn Xây dựng hoặc Bảo hộ lao động. Chứng chỉ huấn luyện An toàn Lao động. Vi tính văn phòng thành thạo; Nắm vững các quy định về môi trường, ATLĐ, PCCC; Am hiểu pháp luật của Nhà nước về ATVSLĐ, PCCC; Ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương; Kỹ năng điều phối và giám sát công việc; Có sức khỏe tốt, có thể đi công tác xa, khả năng chịu được áp lực công việc và cường độ làm việc cao.

Tại XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 10 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 319 Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận theo năng lực của ứng viên

- Cơ hội được phát triển bản thân trong quá trình tham gia các dự án lớn của đơn vị

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, tăng lương theo đánh giá năng lực định kỳ.

- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của đơn vị.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 10 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 319

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.