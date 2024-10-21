Tuyển An toàn lao động/Môi trường Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Dự án, Văn Giang

Mô Tả Công Việc An toàn lao động/Môi trường Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

- Thực hiện hồ sơ an toàn lao động tại dự án của công ty, trực tiếp thực hiện hồ sơ máy móc thi công, thu thập bổ sung thông tin hồ sơ công nhân/ tổ đội

- Nộp hồ sơ ATLĐ tại Ban Quản Lý dự án

- Giám sát an toàn tại các công trình thi công

- Hướng dẫn các công nhân, tổ đội thực hiện nội quy an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại công trường.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm giám sát an toàn lao động ít nhất tại 02 năm cho công trình cơ điện, kinh nghiệm làm hồ sơ an toàn lao động

- Có kỹ năng huấn luyện nghiệp vụ.

Tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 14-18 triệu/ tháng

- Tăng lương định kỳ/đột xuất dựa trên hiệu quả công việc

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của luật lao động: BHXH, phép, lễ, tết...

- Tham gia teambuilding, du lịch hàng năm, liên hoan,....các hoạt động tập thể của công ty.

- Cơ hội thăng tiến đối với nhân sự có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.