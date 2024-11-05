Tuyển Công nghệ Thông tin TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 41, tòa nhà Keangnam, Landmark 72, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin

Công ty An Ninh Mạng Viettel (VCS) là đơn vị tập trung thực hiện, nghiên cứu, phát triển chuyên sâu các sản phẩm, giải pháp An toàn thông tin, đồng thời cung cấp sản phẩm, dịch vụ ATTT cho các tổ chức doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Yêu Cầu Công Việc

- Có từ 1 năm kinh nghiệm Giám sát SOC

Quyền Lợi Được Hưởng

Cơ hội phát triển nghề nghiệp:

Công ty đảm bảo cho Tier 1 làm việc 40h/tuần như các vị trí làm giờ hành chính. Trực 3 ca 4 kíp với số lượng nhân sự Tier 1 đông đảo nhất trong các đơn vị làm dịch vụ ATTT tại Việt Nam, hỗ trợ nhau luân phiên, tránh tình trạng Overtime do thiếu nhân lực.

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nội bộ, hỗ trợ thi chứng chỉ quốc tế (Không ràng buộc cam kết nào sau khi thi được chứng chỉ)

Lộ trình phát triển rõ ràng: Tier 1 -> Tier 3 -> Incident Responder -> SOC Manager

Viettel Cyber Security (VCS) là Công ty An ninh mạng số 1 Việt Nam hiện nay, một trong số ít các công ty tự chủ công nghệ, tự nghiên cứu xây dựng hệ sinh thái các giải pháp bảo mật cung cấp cho thị trường Việt Nam và quốc tế, cũng như góp phần bảo vệ chủ quyền số của Việt Nam.

VCS đang cung cấp dịch vụ ATTT cho hơn 30 tổ chức, doanh nghiệp lớn và chính phủ, thường xuyên phải "chiến đấu" với nhiều nhóm APT cả Việt Nam & Nước ngoài, nhân sự sẽ có cơ hội cọ xát, được “thực chiến” với nhiều dự án lớn và phức tạp.

Cơ hội làm việc với các chuyên gia hàng đầu, kinh nghiệm lâu năm trong ngành ATTT (top 100 hacker Facebook, Microsoft,...)

Văn hóa sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ là môi trường rất tốt để học hỏi và phát triển năng lực cá nhân.

Tiếp cận với các thông tin, mã độc, kỹ thuật, chiến dịch tấn công mạng sớm nhất tại Việt Nam và trên thế giới, nhiều thông tin chưa từng hoặc không bao giờ được công bố

Cơ hội tham gia các hội thảo ATTT trong nước và thế giới (Singapore, Mỹ, Tây Ban Nha,...)

Quyền lợi:

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, hiện đại với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, nơi mọi đề xuất mang tính xây dựng đều được ghi nhận

Trang phục thoải mái, thời gian làm việc linh hoạt, không có phạt

Package thu nhập hấp dẫn, thưởng thành tích hàng tháng, quý, năm

Văn phòng hạng A, tầng cao view thoáng, ngắm trọn thành phố, luồng thang máy riêng

Các câu lạc bộ công ty: Bóng bàn, Bóng đá, Pes, Bi-a, AOE, v.v.

Tận hưởng nhiều sự kiện của công ty, từ thi đấu thể thao, tiệc sinh nhật hàng tháng, xây dựng đội ngũ hàng quý đến tiệc năm mới, chuyến đi công ty, v.v.

Góc sách miễn phí với những cuốn sách chọn lọc

Cách Thức Ứng Tuyển

