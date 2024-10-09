Tuyển IT phần mềm CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 105 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm thiết kế, triển khai và duy trì các giải pháp bảo mật hệ thống thông tin của công ty.
Thiết kế và triển khai các giải pháp bảo mật
Đánh giá rủi ro an ninh mạng tiềm ẩn, xác định các điểm yếu trong hệ thống
Vận hành, giám sát, phát hiện và xử lý sự xâm nhập các vấn đề an ninh mạng
Nghiên cứu và phát triển các giải pháp bảo mật mới
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp:
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Kinh nghiệm:
- 3 năm trở lên, có kinh nghiệm triển khai các giải pháp như Firewall, IPS/IDS, WAF, Endpoint security, SIEM...
- Có các chứng chỉ quốc tế về An ninh mạng như CompTIA Security+, CEH, CISSP...là 1 lợi thế.
CompTIA Security+,
Kỹ năng:
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm cũng như tinh thần trách nhiệm cao.
- Đọc hiểu được tài liệu Tiếng Anh.
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Kinh nghiệm:
- 3 năm trở lên, có kinh nghiệm triển khai các giải pháp như Firewall, IPS/IDS, WAF, Endpoint security, SIEM...
- Có các chứng chỉ quốc tế về An ninh mạng như CompTIA Security+, CEH, CISSP...là 1 lợi thế.
CompTIA Security+,
Kỹ năng:
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm cũng như tinh thần trách nhiệm cao.
- Đọc hiểu được tài liệu Tiếng Anh.
Tại CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp của ngành viễn thông Môi trường làm việc năng động, thân thiện và cơ hội thăng tiến rõ ràng
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp của ngành viễn thông
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và cơ hội thăng tiến rõ ràng
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp của ngành viễn thông
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và cơ hội thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI