Tuyển IT phần mềm CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 105 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm thiết kế, triển khai và duy trì các giải pháp bảo mật hệ thống thông tin của công ty.

Thiết kế và triển khai các giải pháp bảo mật

Đánh giá rủi ro an ninh mạng tiềm ẩn, xác định các điểm yếu trong hệ thống

Vận hành, giám sát, phát hiện và xử lý sự xâm nhập các vấn đề an ninh mạng

Nghiên cứu và phát triển các giải pháp bảo mật mới

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp:

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Kinh nghiệm:

- 3 năm trở lên, có kinh nghiệm triển khai các giải pháp như Firewall, IPS/IDS, WAF, Endpoint security, SIEM...

- Có các chứng chỉ quốc tế về An ninh mạng như CompTIA Security+, CEH, CISSP...là 1 lợi thế.

Kỹ năng:

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm cũng như tinh thần trách nhiệm cao.

- Đọc hiểu được tài liệu Tiếng Anh.

Tại CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp của ngành viễn thông Môi trường làm việc năng động, thân thiện và cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu

