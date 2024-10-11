Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Tập đoàn G làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Tìm hiểu và thực hiện phân tích, xử lý các cuộc tấn công mạng như tấn công ứng dụng web, tấn công tài khoản, mã độc,...

Tìm hiểu và tham gia nghiên cứu các kỹ thuật tấn công mới, xây dựng bộ luật phát hiện các kỹ thuật tấn công.

Tìm hiểu và tham gia quản trị các hệ thống, giải pháp công nghệ của SOC: SIEM, SOAR, TIP,....

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối các trường Đại học chuyên ngành An toàn thông tin/CNTT.

Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành, quản trị hệ điều hành Windows, Linux.

Có kiến thức cơ bản về network: mô hình OSI, TCP/IP, các giao thức IP.

Có tìm hiểu và có khả năng lập trình cơ bản 1 ngôn ngữ bất kỳ: C/C++, C#, Python, Java,...

Có chứng chỉ hoặc đã hoàn thành khóa học CEH là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn G Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu thực tập và lương.

Được tham gia vào các dự án thực tế, quy trình làm việc chuyên nghiệp cùng lộ trình đào tạo rõ ràng, bài bản.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức với mức lương cạnh tranh và chế độ đãi ngộ tốt.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, năng động; đồng nghiệp vui vẻ, cởi mở.

Cơ hội trở thành thành viên trong dự án đội ngũ kế thừa của VSEC với đãi ngộ hấp dẫn và được công ty tạo mọi nguồn lực để phát triển bản thân.

Được hưởng các chế độ khác theo quy định của công ty.

Thời gian tham gia thực tập linh hoạt theo lịch học tại trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn G

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.