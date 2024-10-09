Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 35 Triệu

Mức lương Đến 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu CNC Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Hiểu, làm rõ và tài liệu hóa các yêu cầu từ khách hàng. Chuyển đổi các yêu cầu thô đã nêu ở trên thành tài liệu yêu cầu phần mềm. Hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia kỹ thuật trong việc thiết kế và triển khai các giải pháp. Đóng vai trò cầu nối giữa kinh doanh và công nghệ thông tin. Làm việc trên các dự án được quản lý theo cả phương pháp truyền thống và phương pháp agile. Viết và duy trì các tài liệu yêu cầu như Tài liệu yêu cầu kinh doanh, Tài liệu đặc tả yêu cầu chức năng, v.v. Làm việc với đội ngũ thiết kế về thiết kế sản phẩm hoặc thiết kế wireframe ứng dụng khi cần.

Hiểu, làm rõ và tài liệu hóa các yêu cầu từ khách hàng.

Chuyển đổi các yêu cầu thô đã nêu ở trên thành tài liệu yêu cầu phần mềm.

Hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia kỹ thuật trong việc thiết kế và triển khai các giải pháp.

Đóng vai trò cầu nối giữa kinh doanh và công nghệ thông tin.

Làm việc trên các dự án được quản lý theo cả phương pháp truyền thống và phương pháp agile.

Viết và duy trì các tài liệu yêu cầu như Tài liệu yêu cầu kinh doanh, Tài liệu đặc tả yêu cầu chức năng, v.v.

Làm việc với đội ngũ thiết kế về thiết kế sản phẩm hoặc thiết kế wireframe ứng dụng khi cần.

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò BA. Tư duy toàn cầu và khả năng suy nghĩ qua các nền văn hóa, chức năng và tình huống khác nhau. Có khả năng làm việc tốt dưới áp lực và độc lập. Có khả năng quản lý nhiều dự án cùng lúc. Có sự quan tâm lớn và khả năng học hỏi công nghệ mới. Thể hiện kiến thức cơ bản về Kiến trúc Dữ liệu của hệ thống và SQL cơ bản. Hiểu biết về giao diện ứng dụng giữa hệ thống và các hệ thống doanh nghiệp khác. Kỹ năng viết tài liệu tốt. Kinh nghiệm với Agile/Scrum Chú ý đến chi tiết. Kỹ năng làm việc nhóm tốt. Có khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh là một lợi thế.

Từ 3 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò BA.

Tư duy toàn cầu và khả năng suy nghĩ qua các nền văn hóa, chức năng và tình huống khác nhau.

Có khả năng làm việc tốt dưới áp lực và độc lập.

Có khả năng quản lý nhiều dự án cùng lúc.

Có sự quan tâm lớn và khả năng học hỏi công nghệ mới.

Thể hiện kiến thức cơ bản về Kiến trúc Dữ liệu của hệ thống và SQL cơ bản.

Hiểu biết về giao diện ứng dụng giữa hệ thống và các hệ thống doanh nghiệp khác.

Kỹ năng viết tài liệu tốt.

Kinh nghiệm với Agile/Scrum

Chú ý đến chi tiết.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Có khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần Synodus Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: max 35M gross Lương tháng thứ 13 Bảo hiểm xã hội, BHYT theo quy định của Nhà nước; Gói bảo hiểm sức khỏe; Chế độ Công đoàn

Mức lương: max 35M gross

Lương tháng thứ 13

Bảo hiểm xã hội, BHYT theo quy định của Nhà nước;

Gói bảo hiểm sức khỏe;

Chế độ Công đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Synodus

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin