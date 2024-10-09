Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 35 Triệu

Công ty cổ phần Synodus
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty cổ phần Synodus

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty cổ phần Synodus

Mức lương
Đến 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu CNC Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Hiểu, làm rõ và tài liệu hóa các yêu cầu từ khách hàng. Chuyển đổi các yêu cầu thô đã nêu ở trên thành tài liệu yêu cầu phần mềm. Hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia kỹ thuật trong việc thiết kế và triển khai các giải pháp. Đóng vai trò cầu nối giữa kinh doanh và công nghệ thông tin. Làm việc trên các dự án được quản lý theo cả phương pháp truyền thống và phương pháp agile. Viết và duy trì các tài liệu yêu cầu như Tài liệu yêu cầu kinh doanh, Tài liệu đặc tả yêu cầu chức năng, v.v. Làm việc với đội ngũ thiết kế về thiết kế sản phẩm hoặc thiết kế wireframe ứng dụng khi cần.
Hiểu, làm rõ và tài liệu hóa các yêu cầu từ khách hàng.
Chuyển đổi các yêu cầu thô đã nêu ở trên thành tài liệu yêu cầu phần mềm.
Hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia kỹ thuật trong việc thiết kế và triển khai các giải pháp.
Đóng vai trò cầu nối giữa kinh doanh và công nghệ thông tin.
Làm việc trên các dự án được quản lý theo cả phương pháp truyền thống và phương pháp agile.
Viết và duy trì các tài liệu yêu cầu như Tài liệu yêu cầu kinh doanh, Tài liệu đặc tả yêu cầu chức năng, v.v.
Làm việc với đội ngũ thiết kế về thiết kế sản phẩm hoặc thiết kế wireframe ứng dụng khi cần.

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò BA. Tư duy toàn cầu và khả năng suy nghĩ qua các nền văn hóa, chức năng và tình huống khác nhau. Có khả năng làm việc tốt dưới áp lực và độc lập. Có khả năng quản lý nhiều dự án cùng lúc. Có sự quan tâm lớn và khả năng học hỏi công nghệ mới. Thể hiện kiến thức cơ bản về Kiến trúc Dữ liệu của hệ thống và SQL cơ bản. Hiểu biết về giao diện ứng dụng giữa hệ thống và các hệ thống doanh nghiệp khác. Kỹ năng viết tài liệu tốt. Kinh nghiệm với Agile/Scrum Chú ý đến chi tiết. Kỹ năng làm việc nhóm tốt. Có khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh là một lợi thế.
Từ 3 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò BA.
Tư duy toàn cầu và khả năng suy nghĩ qua các nền văn hóa, chức năng và tình huống khác nhau.
Có khả năng làm việc tốt dưới áp lực và độc lập.
Có khả năng quản lý nhiều dự án cùng lúc.
Có sự quan tâm lớn và khả năng học hỏi công nghệ mới.
Thể hiện kiến thức cơ bản về Kiến trúc Dữ liệu của hệ thống và SQL cơ bản.
Hiểu biết về giao diện ứng dụng giữa hệ thống và các hệ thống doanh nghiệp khác.
Kỹ năng viết tài liệu tốt.
Kinh nghiệm với Agile/Scrum
Chú ý đến chi tiết.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
Có khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần Synodus Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: max 35M gross Lương tháng thứ 13 Bảo hiểm xã hội, BHYT theo quy định của Nhà nước; Gói bảo hiểm sức khỏe; Chế độ Công đoàn
Mức lương: max 35M gross
Lương tháng thứ 13
Bảo hiểm xã hội, BHYT theo quy định của Nhà nước;
Gói bảo hiểm sức khỏe;
Chế độ Công đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Synodus

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Synodus

Công ty cổ phần Synodus

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 265 Câu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

