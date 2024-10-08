Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
IT phần mềm

Mức lương
1 - 2 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà GHTK, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 1 - 2 USD

– Xây dựng những sản phẩm hàng đầu với hệ điều hành Android trên nền tảng cơ sở dữ liệu
người dùng lớn; làm việc cùng 1 đội ngũ chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm;
– Đồng hành trực tiếp cùng Trưởng bộ phận, Quản lý dự án, đội ngũ Backend và UX trong môi trường linh hoạt, nhanh nhạy để tăng tiến độ phân phối sản phẩm;
– Trực tiếp chủ động, tích cực tham gia vào quá trình triển khai dự án;
– Đóng góp lớn vào lập trình mobile và chuyên môn kỹ thuật của toàn bộ tổ chức;

Với Mức Lương 1 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Có kinh nghiệm trong lập trình Android, với kiến thức về framework chính Android, ngôn ngữ Java và Kotlin;
– Kinh nghiệm sử dụng thư viện thứ 3 như Dagger, Retrofit, RxJava,...;
– Hiểu biết về kiến trúc ứng dụng Android hiện đại như MVP/ Clean architecture;
– Có kinh nghiệm lập trình với tất cả các bước lập trình ứng dụng trên Android: network, database, model, logics và tầm nhìn doanh nghiệp;
– Kinh nghiệm lập trình client-server mobile apps hiệu suất cao: nhanh và phản hồi tốt;
– Có kinh nghiệm với unit testing;
– Hiểu biết về nguyên tắc giao diện người dùng Android, khả năng sử dụng di động;
– Tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp;
– Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
– Ý thức, không cần thiết chịu giám sát chặt chẽ;
– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp từ các trường ĐH Bách Khoa, ĐH Công nghệ-ĐHQGHN, FPT, Bưu Chính Viễn Thông, ĐH Công Nghiệp,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương Junior đến Senior: 500$ – 2000$ (đánh giá tăng lương theo năng lực định kỳ); – Bảo hiểm sức khỏe cao cấp; – Môi trường làm việc trẻ trung, năng động; – Làm việc cùng đội ngũ công nghệ giỏi chuyên môn, có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân; – Liên tục được đào tạo về kiến thức, kỹ năng liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty; – Được cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc theo yêu cầu của tính chất công việc; – Các hoạt động tập thể, giải trí đa dạng (CLB Bóng đá, game, bi lắc, ...); sự kiện team-building hàng năm; – Được đảm bảo đầy đủ các chế độ Phúc lợi theo Quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty; – Thưởng Tết Nguyên Đán, Tết Dương lịch, ngày Lễ khác và thưởng thành tích nổi bật.
500$ – 2000$

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà GHTK Building - Số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

