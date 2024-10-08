Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY
- Hà Nội: Tòa nhà GHTK, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 1 - 2 USD
– Xây dựng những sản phẩm hàng đầu với hệ điều hành Android trên nền tảng cơ sở dữ liệu
người dùng lớn; làm việc cùng 1 đội ngũ chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm;
– Đồng hành trực tiếp cùng Trưởng bộ phận, Quản lý dự án, đội ngũ Backend và UX trong môi trường linh hoạt, nhanh nhạy để tăng tiến độ phân phối sản phẩm;
– Trực tiếp chủ động, tích cực tham gia vào quá trình triển khai dự án;
– Đóng góp lớn vào lập trình mobile và chuyên môn kỹ thuật của toàn bộ tổ chức;
Với Mức Lương 1 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Kinh nghiệm sử dụng thư viện thứ 3 như Dagger, Retrofit, RxJava,...;
– Hiểu biết về kiến trúc ứng dụng Android hiện đại như MVP/ Clean architecture;
– Có kinh nghiệm lập trình với tất cả các bước lập trình ứng dụng trên Android: network, database, model, logics và tầm nhìn doanh nghiệp;
– Kinh nghiệm lập trình client-server mobile apps hiệu suất cao: nhanh và phản hồi tốt;
– Có kinh nghiệm với unit testing;
– Hiểu biết về nguyên tắc giao diện người dùng Android, khả năng sử dụng di động;
– Tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp;
– Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
– Ý thức, không cần thiết chịu giám sát chặt chẽ;
– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp từ các trường ĐH Bách Khoa, ĐH Công nghệ-ĐHQGHN, FPT, Bưu Chính Viễn Thông, ĐH Công Nghiệp,...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì
500$ – 2000$
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
