Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô L29B - 31B - 33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Tp.HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Thiết kế và phát triển các ứng dụng Android thuộc các dự án IT của công ty trên nền tảng Java/Kotlin. Nghiên cứu tìm hiểu công nghệ mới áp dụng cho dự án, thiết kế xây dựng và phát triển ý tưởng mới cho ứng dụng. Lập trình các module tính năng theo bản phân tích thiết kế. Tham gia toàn bộ quy trình về phát triển sản phẩm. Quản lý vòng đời kỹ thuật đầy đủ của các ứng dụng Android trong mỗi lần phát triển. Tuân thủ theo các tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn mã nguồn, bảo mật. Chẩn đoán các vấn đề về hiệu suất, sửa lỗi để tăng chức năng của các ứng dụng mới. Phối hợp với các team UI/UX, BA, BackEnd, QC,... triển khai đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, tiến độ. Thực hiện Unit Test. Làm việc, phối hợp, báo cáo công việc theo sự phân công công việc của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin hoặc các chuyên ngành liên quan. Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm về lập trình Mobile trên nền tảng Android. Thành thạo Java/Kotlin/Jetpack.. Có kinh nghiệm Android Jetpack. Có dự án làm về Jetpack Compose. Có kinh nghiệm áp dụng các công nghệ như: Jetpack, AndroidX, Android Architecture Component (LiveData, ViewMode,Room Database...),... Nắm vững kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, lập trình hướng đối tượng OOP. Tư duy logic tốt, Biết cách tổ chức code, hiểu biết về data structrure, algorithm Clean Architecture, MVP, MVC, MVVM, SOLID principles, Design Pattern. Có kiến thức về: FCM, Android SDK, xử lý RESTful API,... Có ứng dụng tự published CH PLAY. Có kinh nghiệm về Git, framework như Retrofit, Coil, Ktor, Hilt/Koin/Dagger2. Có kinh nghiệm xử lý đa luồng RxJava, Coroutines. Có kinh nghiệm làm việc với service, async task, handler, push notification, maps, multimedia,... Hiểu biết về Aglie/Scrum. Hiểu biết về Material Design, custom layout. Có niềm đam mê công nghệ, bắt kịp các xu hướng và công nghệ hiện tại trong lĩnh vực phát triển ứng dụng di động. Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và chịu được áp lực cao. Có tư duy logic, tư duy về sản phẩm, lập kế hoạch và quản lý thời gian tốt. Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập cạnh tranh. Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân ... Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở. Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi. Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến. Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11... Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

Ghi chú: FPT Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển dụng, thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

