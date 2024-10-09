Tuyển Bưu chính Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KIM THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15, Ngõ 174 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bưu chính Viễn thông Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Phát triển và bảo trì các ứng dụng Android, đảm bảo chất lượng, hiệu suất và trải nghiệm người dùng tốt nhất. Tham gia đưa ra những ý tưởng, giải pháp cải thiện chất lượng sản phẩm, trải nghiệm của người, tối ưu sản phẩm. Phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh. Được làm việc và trải nghiệm với nhiều lĩnh vực công nghệ, sản phẩm đa dạng. Tham gia vào toàn bộ vòng đời phát triển sản phẩm, từ giai đoạn phân tích yêu cầu đến triển khai và bảo trì. Kết hợp với các phòng ban khác để làm việc. Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng Android, sử dụng thành thạo Java/Kotlin. Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT- phần mềm, Toán Tin... Nắm vững kiến thức về lập trình hướng đối tượng. Trung thực, nhanh nhẹn, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Có tinh thần cầu tiến, chăm chỉ, học hỏi và có tư duy Logic. Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành là một lợi thế. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Ưu tiên: Ứng viên có ý định gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KIM THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00 (Nghỉ trưa 1h30) (làm thứ 7 cách tuần và nghỉ chủ nhật). Review tăng lương 2 lần/năm. Công ty áp dụng cơ chế chia sẻ lợi nhuận, mang đến cơ hội tăng thu nhập vượt bậc cho những nhân viên xuất sắc. Thưởng cuối năm có thể lên đến 5 tháng lương nếu đạt kết quả tốt trong công việc. Nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước và kèm theo thưởng cho các ngày lễ lớn trong năm: 30/4 1/5, 2/9, tết,... Các chế độ phúc lợi, 12 ngày nghỉ phép/năm và đóng BHXH theo Luật lao động quy định. Được cung cấp máy tính và trang thiết bị hỗ trợ khi làm việc. Trực tiếp tham gia vào các dự án thực tế đang xây dựng của công ty. Được làm việc trong môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, khuyến khích sự sáng tạo. Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, du lịch, team-building cùng các thành viên trong công ty. Lộ trình phát triển bản thân rõ ràng, tham gia đào tạo chuyên môn để nâng cao năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KIM THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.