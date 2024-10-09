Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: • Tòa vinaconex 1, ngõ 289A Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

• Lập trình các sản phẩm App Android.

• Lập trình các sản phẩm App Android.

• Phát triển và nghiên cứu các tính năng mới cho app.

• Nghiên cứu nắm bắt công nghệ mới thích hợp để giải quyết vấn đề.

• Triển khai sản phẩm, chủ động sáng tạo tính năng mới dựa trên định hướng chung của công ty.

• Viết các tài liệu kỹ thuật liên quan đến dự án.

Kỹ năng & Chuyên môn:

Kỹ năng & Chuyên môn:

• Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan

• Kinh nghiệm 1 - 2 năm làm việc với Kotlin.

• Có kinh nghiệm với các mô hình MVP, MVVM, biết modular architecture là lợi thế

• Nắm được các kiến thức về customview, xử lý layout, thread, service, broadcast receiver,...

• Có kinh nghiệm lưu trữ dữ liệu offline, quản lý bộ nhớ, xử lý đa luồng.

• Có kinh nghiệm làm việc với các Third-Party, Library.

• Có kinh nghiệm làm việc với SERVER SIDE, BLE, RESTFUL API.

• Biết sử dụng công cụ quản lý source code GIT

• Có tinh thần trách nhiệm, chủ động với công việc và đồng nghiệp; sẵn sàng học hỏi cái mới.

• Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm và chịu được áp lực công việc cao.

• Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu

Có một trong các tiêu chí sau đây là lợi thế:

• Có kiến thức về UI/UX.

• Có sản phẩm được public trên Store.

• Biết Sử dụng Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CTECH Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương 15tr-30tr tùy vào năng lực

• Thưởng lễ, tết, tháng lương 13, KPI, và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật hiện hành.

• Teambuilding định kỳ, du lịch hàng năm

Thời gian & địa điểm làm việc:

• Từ thứ 2 đến thứ 6, và 1 tháng làm 2 thứ 7.

• Tòa vinaconex 1, ngõ 289A Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CTECH

