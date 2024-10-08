Tuyển Android Developer thu nhập 25 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 tháp A, Toà nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Phát triển ứng dụng trên nền tảng Android Tham gia trải nghiệm sản phẩm, hiểu người dùng để đưa ra những đề xuất trong sản phẩm Làm việc cùng đội dự án phát triển, sửa lỗi và bảo trì sản phẩm (Fix bug and Maintain) Hệ thống hóa và tối ưu hóa sản phẩm Tham gia Code Review và đào tạo cho các thành viên trong team Tự Test chất lượng sản phẩm trước khi Release Báo cáo tiến độ và tình trạng công việc trực tiếp tới quản lý dự án

Phát triển ứng dụng trên nền tảng Android

Tham gia trải nghiệm sản phẩm, hiểu người dùng để đưa ra những đề xuất trong sản phẩm

Làm việc cùng đội dự án phát triển, sửa lỗi và bảo trì sản phẩm (Fix bug and Maintain)

Hệ thống hóa và tối ưu hóa sản phẩm

Tham gia Code Review và đào tạo cho các thành viên trong team

Tự Test chất lượng sản phẩm trước khi Release

Báo cáo tiến độ và tình trạng công việc trực tiếp tới quản lý dự án

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm Android Có kiến thức chuyên sâu về Lập trình Android: Lập trình UI; Activity, Fragment, Service, Broadcast; Database, sử dụng được Room Database Thành thạo ngôn ngữ lập trình Kotlin Có kiến thức chuyên sâu về Dragger & Hilt Có kiến thức chuyên sâu về Networking, sử dụng thành thạo Retrofit Nắm vững kiến thức multiple threads, Kotlin Coroutine, Flow Nắm vững kiến thức của Android Jetpack: Data Binding, Lifecycles, LiveData, Room, ViewModel, WorkManager Có kinh nghiệm làm việc với các sản phẩm của Firebase: FCM, Firebase Remote Config là một lợi thế Có kinh nghiệm với design pattern MVVM

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm Android

Có kiến thức chuyên sâu về Lập trình Android: Lập trình UI; Activity, Fragment, Service, Broadcast; Database, sử dụng được Room Database

Thành thạo ngôn ngữ lập trình Kotlin

Có kiến thức chuyên sâu về Dragger & Hilt

Có kiến thức chuyên sâu về Networking, sử dụng thành thạo Retrofit

Nắm vững kiến thức multiple threads, Kotlin Coroutine, Flow

Nắm vững kiến thức của Android Jetpack: Data Binding, Lifecycles, LiveData, Room, ViewModel, WorkManager

Có kinh nghiệm làm việc với các sản phẩm của Firebase: FCM, Firebase Remote Config là một lợi thế

Có kinh nghiệm với design pattern MVVM

2. Kỹ năng

Giải quyết vấn đề Giao tiếp, làm việc nhóm, lắng nghe và truyền đạt thông tin Học hỏi và tự học tốt; Tổ chức và quản lý thời gian

Giải quyết vấn đề

Giao tiếp, làm việc nhóm, lắng nghe và truyền đạt thông tin

Học hỏi và tự học tốt; Tổ chức và quản lý thời gian

3. Tố chất

Tư duy logic Tư duy hệ thống Tỉ mỉ, cẩn thận

Tư duy logic

Tư duy hệ thống

Tỉ mỉ, cẩn thận

Tại Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ TP Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 2 tháng hưởng 100% lương chính thức. Thu nhập không giới hạn: Lương cứng + thưởng KPI, thưởng dự án, lương tháng 13, thưởng Tết,… Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Trợ cấp tiền ăn trưa khi là nhân viên thử việc. Du lịch hàng năm, dã ngoại hàng quý 4 lần/năm, được hỗ trợ du lịch cùng người thân. Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước khi là nhân viên chính thức.

Thử việc 2 tháng hưởng 100% lương chính thức.

Thu nhập không giới hạn: Lương cứng + thưởng KPI, thưởng dự án, lương tháng 13, thưởng Tết,…

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Trợ cấp tiền ăn trưa khi là nhân viên thử việc.

Du lịch hàng năm, dã ngoại hàng quý 4 lần/năm, được hỗ trợ du lịch cùng người thân.

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước khi là nhân viên chính thức.

3 Lý do bạn chọn TP Entertainment:

1 là bạn có cơ hội phát triển bản thân thần tốc:

Môi trường TP Entertainment luôn phát huy hết điểm mạnh và khả năng sáng tạo của bạn, nhờ đó bạn có cơ hội được tỏa sáng. Được làm việc và coaching trực tiếp bởi leader giàu kinh nghiệm.

Môi trường TP Entertainment luôn phát huy hết điểm mạnh và khả năng sáng tạo của bạn, nhờ đó bạn có cơ hội được tỏa sáng.

Được làm việc và coaching trực tiếp bởi leader giàu kinh nghiệm.

2 là bạn có cơ hội tăng thu nhập không giới hạn:

Những đóng góp của bạn luôn được công ty ghi nhận rõ ràng nhờ đó thu nhập của bạn được cải thiện nhanh chóng và không giới hạn.

3 là môi trường làm việc cực thích:

Văn hoá công ty đậm đà sâu sắc với 4 giá trị cốt lõi: Hiệu quả, sáng tạo, lấy khách hàng là trung tâm, nhân văn. Làm việc tại công ty công nghệ hàng đầu về Mobile app với môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, sáng tạo. Khu vực pantry rộng rãi để giải trí, ăn uống giữa giờ, ăn trưa và tổ chức các hoạt động nội bộ. Tham gia các hoạt động vui chơi thể thao hàng ngày tại công ty

Văn hoá công ty đậm đà sâu sắc với 4 giá trị cốt lõi: Hiệu quả, sáng tạo, lấy khách hàng là trung tâm, nhân văn.

Làm việc tại công ty công nghệ hàng đầu về Mobile app với môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, sáng tạo.

Khu vực pantry rộng rãi để giải trí, ăn uống giữa giờ, ăn trưa và tổ chức các hoạt động nội bộ.

Tham gia các hoạt động vui chơi thể thao hàng ngày tại công ty

Thời gian làm việc: 8:30 – 18:00 (nghỉ trưa 1 tiếng 30′, giải lao 30′)

Thời gian làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ TP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin