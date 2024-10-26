Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ TP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển ứng dụng trên nền tảng Android Tham gia trải nghiệm sản phẩm, hiểu người dùng để đưa ra những đề xuất trong sản phẩm Làm việc cùng đội dự án phát triển, sửa lỗi và bảo trì sản phẩm (Fix bug and Maintain) Hệ thống hóa và tối ưu hóa sản phẩm Tham gia Code Review và đào tạo cho các thành viên trong team Tự Test chất lượng sản phẩm trước khi Release Báo cáo tiến độ và tình trạng công việc trực tiếp tới quản lý dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm Android Nắm vững kiến thức về Lập trình Android: Lập trình UI; Activity, Fragment, Service, Broadcast; Database, sử dụng được Room Database Thành thạo ngôn ngữ lập trình Kotlin Nắm vững kiến thức về Networking, sử dụng thành thạo Retrofit Nắm vững kiến thức multiple threads, Kotlin Coroutine Có kiến thức của Android Jetpack: Data Binding, Lifecycles, LiveData, Room, WorkManager Có kinh nghiệm với design pattern MVVM

2. Kỹ năng

Giải quyết vấn đề Giao tiếp, làm việc nhóm, lắng nghe và truyền đạt thông tin Học hỏi và tự học tốt; Tổ chức và quản lý thời gian

3. Tố chất

Tư duy logic Tư duy hệ thống Tỉ mỉ, cẩn thận

Tại Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ TP Thì Được Hưởng Những Gì

3 Lý do bạn chọn TP Entertainment:

1 là bạn có cơ hội phát triển bản thân thần tốc:

Môi trường TP Entertainment luôn phát huy hết điểm mạnh và khả năng sáng tạo của bạn, nhờ đó bạn có cơ hội được tỏa sáng Được làm việc và hướng dẫn trực tiếp bởi Leader giàu kinh nghiệm

2 là bạn có cơ hội tăng thu nhập không giới hạn:

Những đóng góp của bạn luôn được công ty ghi nhận rõ ràng nhờ đó thu nhập của bạn được cải thiện nhanh chóng và không giới hạn

3 là môi trường làm việc lý tưởng:

Văn hoá công ty đậm đà sâu sắc với 4 giá trị cốt lõi: Hiệu quả, sáng tạo, lấy khách hàng là trung tâm, nhân văn Làm việc tại công ty công nghệ hàng đầu về Mobile app với môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, sáng tạo Du lịch hàng năm, dã ngoại hàng quý cùng người thân (4 lần/năm)

Ngoài ra bạn được hưởng các chính sách đãi ngộ của công ty như:

Trợ cấp ăn trưa (Khi trở thành thân viên thử việc) Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước (Khi là nhân viên chính thức) Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Trà chiều, hoa quả, sữa bánh Tham gia các hoạt động vui chơi thể thao hàng ngày tại công ty Thử việc 02 tháng hưởng 100% mức lương chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ TP

