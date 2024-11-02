Tuyển Công nghệ Thông tin Tập đoàn FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Thiết kế, phát triển và bảo trì các ứng dụng di động trên nền tảng Android. Tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo tính ổn định của ứng dụng. Tích hợp các dịch vụ web và API vào ứng dụng. Thực hiện unit test, integration test và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Làm việc chặt chẽ với các đội ngũ thiết kế, backend và quản lý sản phẩm để đảm bảo tính nhất quán và chất lượng. Theo dõi các xu hướng công nghệ mới và áp dụng vào phát triển ứng dụng. Đóng góp ý tưởng và giải pháp sáng tạo cho các dự án mới.

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học chuyên ngành CNTT. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm. Kiến thức vững về OOP, cấu trúc dữ liệu và thuật toán. Kinh nghiệm lập trình Java/Kotlin cho Android. Hiểu biết sâu về Android SDK, các phiên bản khác nhau của Android và cách tối ưu hóa cho các màn hình khác nhau. Kinh nghiệm làm việc với RESTful API và các dịch vụ web. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm Tư duy giải quyết vấn đề và khả năng học hỏi nhanh

Có kinh nghiệm Firebase/Cloud/Cross-platform. Biết sử dụng các công cụ phổ biến để build và publish App trên App Store (TestFlight, FireBase app Distribution, Deploygate) Có các ứng dụng trên App Store hoặc Google Play

Được tham gia xây dựng hệ thống và sản phẩm (làm product). Được học tập và ứng dụng các công nghệ mới nhất và là xu hướng hiện tại Training nội bộ và giáo viên ngoài: Các công nghệ mới (AI, Cloud, BigData, IoT,...), kỹ năng mềm, các kiến thức chuyên môn,... Thu nhập hấp dẫn, chế độ khen thưởng phong phú. Các chế độ bảo hiểm theo luật định; Bảo hiểm sức khỏe dành riêng cho người FPT. Cơ hội tiếp cận các công nghệ tiên tiến và hiện đại. Được học hỏi, đào tạo bởi các chuyên gia hàng đầu tại tập đoàn công nghệ số 1 Việt Nam. Cơ hội được đào tạo các chứng chỉ quốc tế. Được trải nghiệm môi trường làm việc năng động, văn hóa công ty đặc sắc và phong phú giúp phát huy tính sáng tạo và khả năng của mỗi cá nhân.

