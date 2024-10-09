Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa Nhà FPT, Lô L29B - 31B - 33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7., Quận 7

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển ứng dụng giải trí của FPT Play trên các nền tảng Android như: Mobile, Tablet, Smart TV, Set-top-box. Tích hợp các cổng thanh toán thông qua SDK/API của bên thứ 3. Tích hợp DRM, Watermarking. Kiến trúc, review code, tối ưu để tăng trải nghiệm. Phân tích, đánh giá và lập kế hoạch phát triển, trao đổi nhóm, để đưa ra các nhiệm vụ cần thực thi liên quan. Cập nhật xu hướng phát triển công nghệ mới để áp dụng vào dự án. Làm các dự án khác theo sự phân công của quản lý đơn vị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm lập trình Android. Nắm vững kiến trúc MVP, MVVM, Clean Architecture. Biết sử dụng và tối ưu hóa vận hành ứng dụng với Design Patterns. Biết và hiểu cơ chế phát triển các modules, library và các ứng dụng trên Android TV, Leanback. Thành thạo Kotlin và hiểu cách phát triển các ứng dụng bằng Jetpack Compose và Android Native. Kỹ năng làm việc theo nhóm hoặc độc lập với áp lực cao. Chủ động, chăm chỉ, năng động sáng tạo, khả năng tự nghiên cứu, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng đọc hiểu Tiếng Anh và sử dụng các công cụ quản lý source code như Git, SourceTree... Có tinh thần đam mê và luôn học hỏi các công nghệ mới nhất để áp dụng vào dự án. Có kinh nghiệm làm việc về media player và video streaming là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập năm tương xứng với năng lực (13 tháng lương, nghỉ mát...) Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần Cán bộ nhân viên và người thân, Teambuilding, Ngày hội văn hóa, các Câu lạc bộ... Tham gia đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép); Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ hè hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care. Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Play.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.