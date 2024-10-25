Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN CQ TDT ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 USD

Mức lương Đến 2 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa PVI Tower, Số 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Đến 2 USD

Về dự án POEMS

Tiếp nối lịch sử 30 năm thành công của Poems, siêu ứng dụng lớn nhất về tài chính ở Singapore - Poems 3.0 là trải nghiệm giao dịch tiên tiến, thích ứng mọi lúc mọi nơi với tham vọng trở thành app tài chính hàng đầu thế giới, tập trung vào nhiều loại giao dịch bao gồm: Stocks/Equities/Shares, ETF, CFD, Future/Forex, kết nối với 26 sàn giao dịch lớn nhất trên thế giới và thậm chí bao gồm cả mạng xã hội cho các traders.

Dự án có sự tham gia của khoảng 100 kỹ sư công nghệ trên thế giới đến từ Singapore, Hong Kong, Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam với 3 giai đoạn trong năm nay và dự kiến sẽ phát triển thêm các giai đoạn với các chức năng và cải tiến mới vào năm tới để mang đến trải nghiệm ứng dụng tốt nhất.

Tham gia phát triển hoặc vận hành các dự án Android liên quan đến mảng tài chính. Cụ thể công việc: tham gia thiết kế, phân tích, code, viết unit test, review code, hỗ trợ deploy lên các môi trường. Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào phát triển sản phẩm nếu cần thiết. Báo cáo kết quả công việc cho PM.

Với Mức Lương Đến 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cần tuyển 02 Android có từ 05 năm kinh nghiệm nghiệm phát triển app Android (Kotlin) Có hiểu biết về mô hình kiến trúc lập trình MVP/MVVM. Biết Jetpack Compose là lợi thế. Có kinh nghiệm làm việc với RXSwift, SnapKit là lợi thế. Có kinh nghiệm làm việc với REST API, Websocket là một điểm cộng. Có tư duy logic, sử dụng thuật toán tốt. Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu. Có khả năng học hỏi công nghệ mới. Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống tài chính là một điểm cộng. Có kinh nghiệm về UI/UX là một điểm cộng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CQ TDT ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

INCOME

Mức lương đàm phán theo năng lực ứng viên, cạnh tranh với thị trường, upto 2000$. Đánh giá kết quả công việc hằng năm. Nhiều cơ hội tăng thu nhập từ 50-80%/năm. Thưởng lương tháng 13. Thưởng hiệu quả kinh doanh: Theo kết quả hoạt động kinh doanh hằng năm của công ty Trợ cấp Make-up với các bạn nữ 1,000,000 VND/tháng Thưởng dự án theo performance. Được cấp thẻ bảo hiểm sức khỏe được thiết kế riêng cho TDTers. Với các nhân sự ở level Manager trở lên, có package benefit riêng.

CAREER PATH IMPROVEMENT

Khi trở thành 1 TDTer, bạn sẽ có cơ hội phát triển bản thân với tốc độ gấp 2-3 lần thị trường, với nhiều cơ hội và thách thức như: Được tham gia full-cycle vào quy trình phát triển các sản phẩm Tài chính phức tạp, kết hợp nhiều nghiệp vụ khó. Được thử sức với nhiều ngôn ngữ lập trình, nhiều framework khác nhau.. Được làm việc trong môi trường quốc tế: Sử dụng tiếng Anh hàng ngày, trao đổi với team CNTT của nhiều nước khác nhau, onsite dài ngày/ngắn ngày tại nước ngoài... Được tham gia vào các chương trình đào tạo dài hạn dành cho Core-team theo định hướng phát triển của từng vị trí và từng người. Được thử thách với các vị trí Senior/Teamlead/Project Manager.

OTHERS BENEFITS

Văn phòng thiết kế theo phong cách Co-working, có nhiều tiện ích giải trí như: Máy pha cafe, máy chạy bộ, bàn bóng bàn...; khu ăn uống với đồ ăn, đồ uống miễn phí; phòng tắm nóng lạnh, máy giặt. Được trang bị các thiết bị hiện đại như Laptop cấu hình cao, Macbook... Được tham gia các câu lạc bộ theo sở thích như: CLB bóng đá, CLB chạy, CLB trading chứng khoán/ forex/crypto vui vẻ, các giải game... Được đài thọ 100% chi phí tham gia các chuyến du lịch cùng công ty: Summer Holiday, Year End Party Được tặng quà, tham gia các sự kiện trong các dịp 1/6, Trung Thu, 8/3, 20/10...

ADDRESS

Địa chỉ làm việc: Tầng 5, Tòa PVI Tower, Số 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Thời gian làm việc: Thời gian làm việc: 08h30 - 17h30, Thứ 2 - Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, CN và các ngày lễ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CQ TDT ASIA

