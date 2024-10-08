Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển các ứng dụng frontend trên nền tảng Angular cho khách hàng Nhật Bản. Được tham gia đồng hành cùng với những tập đoàn lớn của Nhật để xây dựng các sản phẩm Y tế hướng tới hàng triệu người dùng tại thị trường Nhật Bản và Việt Nam. Làm việc theo sự phân công của trưởng nhóm/quản lý dự án, phối hợp giữa các nhóm để phát triển sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 4 - 5 năm kinh nghiệm làm việc với Angular Có kiến thức vững chắc về HTML, CSS, TypeScript Có kiến thức về Bootstrap, Material Có kinh nghiệm làm việc với RESTful APIs. Có hiểu biết về Responsive Design và các kỹ thuật tối ưu hóa giao diện. Có kinh nghiệm với các công cụ quản lý mã nguồn như Git. Có kiến thức về UI/UX. Có khả năng phân tích nghiệp vụ và viết tài liệu phân tích là một lợi thế. Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh, biết tiếng Nhật là một lợi thế. Có niềm đam mê, khám phá, học hỏi công nghệ mới. Sẵn sàng chuyển đổi công nghệ, ngôn ngữ mới. Có khả năng hướng dẫn người khác. Sẵn sàng đưa ra đề xuất giải pháp thực hiện cho khách hàng và team dự án

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc lý tưởng, được tôn trọng:

Được làm việc trong một môi trường đạt được tiêu chuẩn cao về sự hài lòng của nhân viên. OmiGroup tự hào ghi danh “Nơi làm việc xuất sắc Great Place to Work tại Việt Nam". Thời gian làm việc thoải mái: Thứ 2 – Thứ 6, flexible check in (Linh hoạt 8h/ngày, check in tiêu chuẩn 8h-8h45). Chính sách làm việc remote linh hoạt lên tới 24 ngày/năm. Chính sách đăng ký OT linh hoạt: OT remote và OT offline. Chính sách Your times: nghỉ có hưởng lương lên tới 12 ngày trong năm và các ngày nghỉ lễ theo luật Lao động. Văn phòng làm việc hạng A, không gian làm việc mở, khu pantry miễn phí đồ uống. No Dresscode: trang phục đi làm thoải mái, tôn trọng cá nhân.

Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:

Mentor 1-1, sát sao tận tình. Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path (phát triển theo hướng chuyên gia hoặc hướng quản lý) đã được nghiên cứu, thử nghiệm trong nhiều năm. Tham gia khóa học tiếng Nhật, tiếng Anh miễn phí. Cơ hội tham gia nhiều dự án đa dạng, team size từ 10MM - 150MM. Quy trình phát triển phần mềm chặt chẽ, theo các mô hình: Agile, Scrum, Waterfall. Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao như Technical Leader, Technical Manager, Project Manager,...

Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:

Mức lương: Hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường. Thưởng nóng, thưởng lễ tết, thưởng dự án, lương tháng 13. Xét tăng lương/thăng chức hàng năm. Chế độ chăm sóc phụ nữ: nghỉ có hưởng lương 1h/ngày nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 18 tháng. Bảo hiểm sức khỏe miễn phí theo chính sách Omizen Care. Tủ thuốc miễn phí chăm sóc sức khỏe cá nhân tại Văn phòng làm việc. Khám sức khỏe thường niên tại phòng khám, bệnh viện hàng đầu Việt Nam cùng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước. Được tham gia các CLB để nâng cao sức khỏe, tinh thần: CLB Bóng đá, CLB Cầu lông, CLB Yoga,... Du lịch thường niên, hoạt động team building hàng quý/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.