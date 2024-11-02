Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY KTG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY KTG
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY KTG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 14b Kỳ Đồng , Phường 09, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, phát triển ứng dụng trên nền tảng M365 (Microsoft Power Platform): SharePoint, Power App, power automate, power BI, microsoft azure, microsoft team, API, Power Platform... Tham gia lấy yêu cầu, phân tích, thiết kế, xây dựng dự án theo quy trình nội bộ công ty... Bảo trì, sửa lỗi để hệ thống hoạt động hiệu quả. Viết các tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng và các tài liệu liên quan hỗ trợ người dùng. Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp.
Xây dựng, phát triển ứng dụng trên nền tảng M365 (Microsoft Power Platform): SharePoint, Power App, power automate, power BI, microsoft azure, microsoft team, API, Power Platform...
Tham gia lấy yêu cầu, phân tích, thiết kế, xây dựng dự án theo quy trình nội bộ công ty...
Bảo trì, sửa lỗi để hệ thống hoạt động hiệu quả.
Viết các tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng và các tài liệu liên quan hỗ trợ người dùng.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cử nhân chuyên ngành Công nghệ thông tin, lập trình khoa học máy tính Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm. Trình độ ngoại ngữ: Anh văn đọc hiểu chuyên ngành, anh văn giao tiếp. Kỹ năng chuyên môn : lập trình PowerApps ....... Kỹ năng phân tích và tư duy logic tốt để hiểu rõ các yêu cầu Kỹ năng giao tiếp làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc.
Cử nhân chuyên ngành Công nghệ thông tin, lập trình khoa học máy tính
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm.
Trình độ ngoại ngữ: Anh văn đọc hiểu chuyên ngành, anh văn giao tiếp.
Kỹ năng chuyên môn : lập trình PowerApps .......
Kỹ năng phân tích và tư duy logic tốt để hiểu rõ các yêu cầu
Kỹ năng giao tiếp làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY KTG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận phù hợp theo năng lực Thời gian làm việc: Thứ hai - Thứ sáu Tham gia Bảo hiểm xã hội full lương, bảo hiểm sức khỏe PTI. Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động và công ty Khám sức khỏe định kỳ Du lịch teambuilding, quà tặng sinh nhật, quà tết, quà trung thu,... Lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh và các khoản thưởng khác.
Lương thoả thuận phù hợp theo năng lực
Thời gian làm việc: Thứ hai - Thứ sáu
Tham gia Bảo hiểm xã hội full lương, bảo hiểm sức khỏe PTI.
Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động và công ty
Khám sức khỏe định kỳ
Du lịch teambuilding, quà tặng sinh nhật, quà tết, quà trung thu,...
Lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh và các khoản thưởng khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY KTG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 14B Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

