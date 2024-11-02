Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY KTG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14b Kỳ Đồng , Phường 09, Quận 3, Quận 3

Xây dựng, phát triển ứng dụng trên nền tảng M365 (Microsoft Power Platform): SharePoint, Power App, power automate, power BI, microsoft azure, microsoft team, API, Power Platform... Tham gia lấy yêu cầu, phân tích, thiết kế, xây dựng dự án theo quy trình nội bộ công ty... Bảo trì, sửa lỗi để hệ thống hoạt động hiệu quả. Viết các tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng và các tài liệu liên quan hỗ trợ người dùng. Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Cử nhân chuyên ngành Công nghệ thông tin, lập trình khoa học máy tính Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm. Trình độ ngoại ngữ: Anh văn đọc hiểu chuyên ngành, anh văn giao tiếp. Kỹ năng chuyên môn : lập trình PowerApps ....... Kỹ năng phân tích và tư duy logic tốt để hiểu rõ các yêu cầu Kỹ năng giao tiếp làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc.

Lương thoả thuận phù hợp theo năng lực Thời gian làm việc: Thứ hai - Thứ sáu Tham gia Bảo hiểm xã hội full lương, bảo hiểm sức khỏe PTI. Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động và công ty Khám sức khỏe định kỳ Du lịch teambuilding, quà tặng sinh nhật, quà tết, quà trung thu,... Lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh và các khoản thưởng khác.

