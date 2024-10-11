Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH Thương mại TCS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, số 609 Trương Định, Văn phòng Sevin, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Primary: Thiết kế môi trường (city background, buildings) cho các dự án games theo yêu cầu của TCS Optional: Thiết kế nhân vật cho các dự án games theo yêu cầu của TC Style chủ đạo: Cartoon và Stylized

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo các kỹ thuật 2D nền tảng và có kinh nghiệm 2D concept cho Stylized 3D game Environment isometric và kỹ thuật nhân vật stylized cơ bản Yêu thích vẽ tay và cảm quan về hình khối, bố cục, màu sắc tốt Thành thạo Photoshop Tinh thần trách nhiệm cao, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm Thái độ tích cực và luôn hứng thú với kiến thức mới Có kinh nghiệm vơi 3D là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Thương mại TCS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước Tiền phụ cấp hoặc quà tặng cho các dịp như sinh nhật, sinh nở, đám cưới, ốm đau, tết trung thu, Tết Nguyên đán, 1/6 v..v Nghỉ phép có hưởng lương 12 ngày trong 1 năm. Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7, chủ nhật Du lịch hàng năm và vô vàn các hoạt động team building và những events cực chất của công ty Được làm việc với các đối tác nước ngoài trong các dự án quốc tế lớn và hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp, năng động, quy trình sáng tạo, cởi mở. Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại TCS Việt Nam

