Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHAROS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHAROS
- Hồ Chí Minh: 68 Nguyen Hue, Ben Nghe, HCM, Quận 1
Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Lên concept, layout make up và trang phục cho idol
Tham gia các buổi livestream, short video với ekip
Theo dõi xu hướng trang điểm mới và áp dụng vào công việc
Quản lý và bảo quản các dụng cụ, mỹ phẩm trang điểm
Chọn và phối trang phục, phụ kiện phù hợp với buổi livestream và quay video
Làm các công việc liên quan khác
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Cập nhật xu hướng make up mới nhất
Có đam mê và năng khiếu về trang điểm, thẩm mỹ tốt
Có kiến thức cơ bản về các loại da, kỹ thuật trang điểm
Khả năng sáng tạo, thích ứng nhanh với các concept trang điểm khác nhau
Chịu được áp lực công việc cao
Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện, hòa đồng
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHAROS Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường năng động, genZ
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Có cơ hội tham gia các dự án đa dạng, phong phú
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHAROS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
