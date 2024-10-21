Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHAROS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 68 Nguyen Hue, Ben Nghe, HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Lên concept, layout make up và trang phục cho idol Tham gia các buổi livestream, short video với ekip Theo dõi xu hướng trang điểm mới và áp dụng vào công việc Quản lý và bảo quản các dụng cụ, mỹ phẩm trang điểm Chọn và phối trang phục, phụ kiện phù hợp với buổi livestream và quay video Làm các công việc liên quan khác

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Cập nhật xu hướng make up mới nhất Có đam mê và năng khiếu về trang điểm, thẩm mỹ tốt Có kiến thức cơ bản về các loại da, kỹ thuật trang điểm Khả năng sáng tạo, thích ứng nhanh với các concept trang điểm khác nhau Chịu được áp lực công việc cao Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện, hòa đồng Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHAROS Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường năng động, genZ Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Có cơ hội tham gia các dự án đa dạng, phong phú

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHAROS

