Tuyển Artist thu nhập 12 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

- Thiết kế nhân vật, trang phục, vũ khí và background game 2D.

- Thiết kế UI/UX Game, icon, banner, quảng cáo cho Game.

- Đóng góp và đưa ra ý tưởng cùng với nhóm để tạo ra những sản phẩm đột phá, sáng tạo

- Sử dụng thành thạo Photoshop. - Có khả năng chuyển thể ý tưởng về tính nưng hoặc UI thành giao diện có UX tốt - Có khả năng thiết kế về giao diện app và game trên Mobile - Có tư duy mỹ thuật, phối màu chuyên nghiệp và khoa học - Yêu thích công việc thiết kế đồ họa game

- Có năng khiếu, cảm nhận mỹ thuật tốt về màu và hình, hiên thị tốt trên các màn hình có tỉ lệ kích thước khác nhau

- Nhất định có ít nhất một sản phẩm tự thiết kế để kiểm chứng khả năng sáng tạo và phong cách thiết kế

- Làm việc theo deadline (hoàn thành công việc theo thời gian công ty yêu cầu)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương net:

+Senior: 20.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng

+Middle: 15.000.000 – 19.000.000VNĐ/tháng

+Junior: 10.000.000 – 14.000.000VNĐ/tháng

- Văn hóa công ty: đọc sách, tập thể dục hàng ngày;

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện và hướng đến việc phát triển con người;

- Thưởng các ngày nghỉ lễ. thưởng lương tháng 13; thưởng tết (3-5 tháng lương); thưởng ý tưởng hay, thưởng dự án.

- Xét duyệt thưởng tour du lịch 6 tháng/ lần

- Review lương 2 lần/năm;

- Trang bị thiết bị hiện đại, laptop, màn hình lớn;

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động;

- Đồ ăn nhẹ /đồ uống miễn phí;

- Du lịch hàng năm, tham gia liên hoan hàng tháng;

- Tham gia vào CLB Bóng đá của công ty hàng tuần.

- Quyền lợi dành cho thành viên: Từ > 01 năm được khám sức khỏe tổng quát 1 năm/lần; Từ > 03 năm được cấp vốn mua nhà,mua xe,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

