Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, Tòa nhà Mitec, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

Dựng các sản phẩm model về nhân vật game 3D Dàn, trải và tách các lớp UV map tối ưu nhất để làm texture Vẽ texture cho model nhân vật 3D style realistic Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu
Dựng các sản phẩm model về nhân vật game 3D
Dàn, trải và tách các lớp UV map tối ưu nhất để làm texture
Vẽ texture cho model nhân vật 3D style realistic
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 năm kinh nghiệm với vị trí 3D Artist theo Style Realistic hoặc Stylized chất lượng AAA, hoặc đang theo Art style khác nhưng có mong muốn theo Realistic. Có kinh nghiệm vẽ model 3D và sử dụng thành thạo các phần mềm : Blender, Maya, Zbrush, SUBSTANCE, marvelous designer,... Có thể xây dựng model + textures theo style realistic Có kiến thức và dựng các bản phối thời trang theo xu hướng hiện đại Có kiến thức về Unreal Engine là lợi thế Đam mê game, thích chơi game là một lợi
Từ 1 năm kinh nghiệm với vị trí 3D Artist theo Style Realistic hoặc Stylized chất lượng AAA, hoặc đang theo Art style khác nhưng có mong muốn theo Realistic.
Có kinh nghiệm vẽ model 3D và sử dụng thành thạo các phần mềm : Blender, Maya, Zbrush, SUBSTANCE, marvelous designer,...
Có thể xây dựng model + textures theo style realistic
Có kiến thức và dựng các bản phối thời trang theo xu hướng hiện đại
Có kiến thức về Unreal Engine là lợi thế
Đam mê game, thích chơi game là một lợi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương định kỳ năm 2 lần + tăng lương hấp dẫn theo năng lực làm việc Lương tháng 13, thưởng lễ tết... Được hưởng chế độ phúc lợi đầy đủ Môi trường làm việc năng động, có cơ hội phát triển bản thân. Được hưởng 12 ngày phép/01 năm Đóng bảo hiểm xã hội đúng quy định pháp luật Team building định kỳ, du lịch hàng năm Thời gian làm việc: 08:00 AM – 17:30 PM (nghỉ trưa 1h30) từ thứ 2 đến thứ 6
Tăng lương định kỳ năm 2 lần + tăng lương hấp dẫn theo năng lực làm việc
Lương tháng 13, thưởng lễ tết...
Được hưởng chế độ phúc lợi đầy đủ
Môi trường làm việc năng động, có cơ hội phát triển bản thân.
Được hưởng 12 ngày phép/01 năm
Đóng bảo hiểm xã hội đúng quy định pháp luật
Team building định kỳ, du lịch hàng năm
Thời gian làm việc: 08:00 AM – 17:30 PM (nghỉ trưa 1h30) từ thứ 2 đến thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6 - Toà nhà MITEC Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

