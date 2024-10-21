Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Công ty TNHH D.Ragoon làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa AC Building, ngõ 78 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh, hiệu ứng cho video game. Tham gia vào giai đoạn lên plan và trực tiếp chế tác, sản xuất video, ảnh động đa dạng/ghép 2D, 3D hoặc ảnh thật. Tiếp nhận hướng dẫn, chỉ đạo về kỹ thuật trực tiếp từ chuyên gia người Nhật.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm sử dụng công cụ After Effects tối thiểu 2 năm. Có khả năng làm 2D/3D VFX trong video Game trên AE (Kỹ năng chưa hoàn thiện sẽ được training). Có khả năng sáng tạo, tư duy đổi mới; tình thần ham học hỏi, chịu khó, kiên trì. Yêu thích, hứng thú với game anime và văn hóa của Nhật Bản. Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng lắng nghe tốt.

Tại Công ty TNHH D.Ragoon Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận theo năng lực UP TO 20.000.000VNĐ/tháng, review xét tăng lương 1 năm 1 lần. Lương tháng 13, thưởng dự án, thưởng cuối năm, thưởng các dịp lễ Tết (02/9, 30/4, 01/5, Trung Thu,...) thưởng dịp đặc biệt (Sinh nhật, Kết hôn, Sinh con,...) kèm các quà Tặng dưới nhiều hình thức khác nhau. Được làm việc trực tiếp và hướng dẫn bởi chuyên gia đến từ Nhật Bản với nhiều năm kinh nghiệm. Có cơ hội được sang Nhật làm việc tại công ty chuyên sản xuất các tựa game hàng đầu thế giới. Trải nghiệm văn hóa đặc thù và môi trường làm việc chuyên nghiệp của Nhật. Đóng BHXH theo quy định, khám sức khỏe định kỳ 1 năm/lần. Tham gia các sự kiện, hoạt động thể thao, giải trí, du lịch hè, teambuilding với công ty 2 lần 1 năm. Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc. Khu vực pantry phục vụ đồ ăn vặt, thức uống đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH D.Ragoon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.