Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà Đồng Lợi, ngõ 1160 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội., Đống Đa

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lên kế hoạch ASO và triển khai hiệu quả kế hoạch ASO cho sản phẩm Mobile: App & Game. Xây dựng nội dung và chiến lược nội dung cho sản phẩm. Tối ưu hoá nội dung sản phẩm trên nền. Xây dựng nội dung vận hành và kế hoạch vận hành sản phẩm. Chăm sóc cộng đồng người dùng toàn cầu. Theo dõi và phân tích báo cáo các chỉ số để đưa ra quyết định lựa chọn và điều chỉnh content phù hợp. Phối hợp cùng các team: Creative, Performance Marketing, Product... để tối ưu chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là nữ, có từ 1 năm kinh nghiệm làm ASO hoặc từ 2 năm kinh nghiệm làm SEO, Content Marketing. Ưu tiên ứng viên sinh năm 1995 trở xuống. Là người cẩn thận, tỉ mỉ. Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ Apptweak, Appsflyer, Firebase là lợi thế. Kỹ năng phân tích, đánh giá số liệu tốt. Sử dụng thành thạo Google Play console, Firebase (điểm cộng). Tiếng Anh đọc viết tốt, giao tiếp được tiếng Anh là một lợi thế. Là người cẩn thận, tỉ mỉ. Sáng tạo và chủ động trong công việc. Năng động, chịu được áp lực công việc cao. Năng động, chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng hấp dẫn. Mức lương từ: 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ.

Review lương, thưởng 2 lần/ năm (Tháng 1 và tháng 7), mức lương tăng upto 25%/ đợt review, thưởng 1-4 tháng lương/năm

Thưởng ngày lễ, sinh nhật cho CBNV

Trang bị các thiết bị làm việc phù hợp với công việc

Có khu vực ăn uống riêng, khu căng tin hoàn toàn miễn phí

Chương trình Happy Time vào chiều thứ 6 hàng tuần

Ngày nghỉ phép còn lại trong năm sẽ được chuyển sang ngày lương

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh, cơ hội thăng tiến cao

Các chương trình, hoạt động vui chơi giải trí vào các dịp lễ, Tết, du lịch, team building.

Hệ sinh thái các sản phẩm có hàng triệu người dùng hàng tháng trên toàn cầu: u, Úc, Mỹ, Ấn Độ, Brazil, South Africa...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.