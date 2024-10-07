Tuyển Assistant Brand Manager thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

NGÀNH HÀNG: FMCG

1. New Product Development

Phân tích nhu cầu thị trường, ngành hàng, đối thủ, đề xuất ý tưởng cho các sản phẩm mới. Lên kế hoạch phát triển sản phẩm mới từ ý tưởng đến sản phẩm hoàn thiện Dẫn dắt, quản lý dự án. Phối hợp với đội ngũ thiết kế để phát thảo ý tưởng và câu chuyện sản phẩm. Nghiên cứu các công nghệ sản xuất mới, các vật liệu mới, xu hướng mới có tình ứng dụng cao với phạm vi công việc được giao. Phối hợp với bộ phận sourcing để thực thi sản xuất ý tưởng sản phẩm, bao bì.

2. Brand Development & Building

Hỗ trợ quản lý thương hiệu và phát triển chiến lược marketing cho các sản phẩm/dịch vụ của công ty. Nghiên cứu đánh giá lên đề xuất phát triển bộ nhận diện thương hiệu, định vị, chiến lược danh mục sản phẩm. Đề xuất thực thi các hoạt động truyền thông tích hợp ATL, BTL, Digital, theo nhu cầu và mục tiêu kinh doanh. Phối hợp với các bộ phận liên quan như sales, creative, digital marketing để đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu. Quản lý ngân sách thương hiệu tổng thể, đảm bảo các nguồn lực được phân bổ và chi tiêu hợp lý để tối ưu hóa sự phát triển và lợi nhuận của thương hiệu. Xử lý các công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên am hiểu về FMCG Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan Có kiến thức tốt về marketing, quảng cáo và xây dựng thương hiệu Kỹ năng phân tích và tư duy chiến lược tốt Khả năng sáng tạo và đề xuất ý tưởng mới mẻ Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc Thành thạo các công cụ MS Office, đặc biệt là Excel và PowerPoint

Tại CÔNG TY TNHH STP FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo. Cấp thiết bị làm việc. Ngày nghỉ: Theo Luật lao động Việt Nam Phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, và các phúc lợi khác (bảo hiểm 24/24, khám sức khỏe hàng năm, Team Building...) theo chính sách của Công ty. Thưởng theo hiệu quả kinh doanh (lương tháng 13, thưởng KPI) Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Brand Manager trong tương lai.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STP FOOD

