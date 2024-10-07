Tuyển Assistant Brand Manager thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH STP FOOD
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY TNHH STP FOOD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH STP FOOD

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

NGÀNH HÀNG: FMCG
1. New Product Development
2. Brand Development & Building
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH STP FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STP FOOD

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH STP FOOD

CÔNG TY TNHH STP FOOD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 514, Tổ 1, Thôn Tân Phước - Xã Bù Nho - Huyện Phú Riềng - Bình Phước.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

