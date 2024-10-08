Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần Lychee làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 19, tòa nhà Sao Mai, đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

Quản lý thương hiệu & đưa ra kế hoạch phát triển thương hiệu với các hoạt động truyền thông thường kỳ & campaign. Lập kế hoạch tăng độ phủ & phát triển doanh số tại các kênh phân phối chính (key account) như Golden Gate, California, CGV, Aeon supermarket, hệ thống các sân golf toàn quốc, ... Báo cáo thị trường và hoạt động của đối thủ cạnh tranh theo tháng. Từ đó đưa ra giải pháp đề xuất nhằm tăng thị phần & doanh số. Kiểm soát các bộ quy trình, quy chuẩn về truyền thông thương hiệu. Phối hợp cùng bộ phận Content và Design để triển khai ấn phẩm truyền thông thương hiệu cho các sản phẩm trên các kênh online (website, social, TMĐT) & offline tại điểm bán. Thiết lập và phát triển các mối quan hệ với các cơ quan truyền thông & mở rộng network với các đối tác chiến lược. Xử lý các vấn đề tiêu cực, khủng hoảng về truyền thông (nếu có). Thời gian làm việc: Từ T2 – T6. Sáng: 8:30 – 12:00, chiều: 13:00 – 17:30

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế/marketing/truyền thông/báo chí. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực Beauty/Heathcare/FMCG Có kiến thức vững về branding, trade marketing. Biết lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc. Khả năng teamwork tốt, chịu được áp lực công việc cao Tinh thần trách nghiệm cao, mục tiêu và kế hoạch công việc rõ ràng Cầu tiến, minh bạch quyết đoán.

Tại Công ty Cổ phần Lychee Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Upto 18m, thỏa thuận tùy theo năng lực. Được hỗ trợ đào tạo, tham gia tập huấn nâng cao kĩ năng chuyên môn theo đề xuất Môi trường trẻ trung, đồng nghiệp thân thiện, sếp sẵn sàng lắng nghe và tạo điều kiện phát triển cho nhân viên. Hỗ trợ tiền vé gửi xe tại văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Lychee

