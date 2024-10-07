Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công Ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt FAST500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ Chính:

Xây dựng, cải tiến, đề xuất các hệ thống quy trình, chính sách nhân sự, kiểm soát chất lượng vận hành các hoạt động chính sách chế độ, văn hóa người lao động công ty nhằm phát huy tính ổn định nhân sự, giữ chân và thu hút nhân tài Hỗ trợ dự thảo ngân sách hàng năm và đối chiếu (hàng tháng/ hàng quý/ năm) và giám sát định biên nhân sự và ngân sách lao động. Quản lý và thực hiện công việc C&B hàng ngày (công, lương, thưởng, bảo hiểm, thuế, chế độ,…) đồng thời giải quyết các thắc mắc, khiếu nại về chế độ, chính sách.. khi có phát sinh; Xây dựng, soát xét nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể, quy chế, quy trình, quy định... liên quan đến hoạt động nhân sự; Tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc của người lao động về các chính sách liên quan đến Nhân sự, lương thưởng, đãi ngộ và phúc lợi của công ty. Quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu nhân viên, thống kê thông tin, đảm bảo dữ liệu liên tục được cập nhật, bao gồm cả Sơ đồ tổ chức. Tư vấn và thực hiện quy trình xử lý kỷ luật lao động khi cần thiết. Các công việc khác theo sự phân công của CBQL trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 5 năm làm việc ở vị trí tương đương tại các Công ty có quy mô từ 100-300 nhân sự. Kiến thức vững về Chính sách, Hoạt động C&B (Bảng lương, Thuế TNCN, Bảo hiểm ...). Kiến thức chuyên sâu về Luật lao động và các quy định. Kỹ năng đọc và phân tích dữ liệu tốt, xuất sắc Excel. Kỹ năng quản lý thời gian, chịu được áp lực công việc. Khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt. Trung thực, nhạy bén với số liệu, tư duy logic. Uy tín, cẩn thận, báo cáo chính xác, bảo mật cao.

Tại Công Ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt FAST500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: thỏa thuận

• Thưởng: Tháng 13 và thưởng theo kết quả kinh doanh (nếu có)

• Chế độ phúc lợi: Theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, nghỉ lễ, tết).

• Phúc lợi quản lý: Du lịch, thưởng lễ tết, khám sức khỏe định kỳ (tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh của công ty từng thời kỳ)

• Môi trường làm việc: Năng động, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến.

• Trang thiết bị: Cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho công việc.

• Đào tạo: Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt FAST500 TOP CÔNG TY

