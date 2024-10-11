Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 137 Dương Văn An, Phường An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Từ 20 Triệu

Tham gia vận hành các hoạt động Marketing cho ngành hàng mỹ phẩm của công ty. Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện Marketing, Event, Roadshow, triển lãm, hội thảo,... nhằm quảng bá sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Phối hợp xây dựng và triển khai các chiến dịch truyền thông thương hiệu, trade Marketing, quảng cáo sản phẩm. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing. Quản lý và cập nhật thông tin sản phẩm, hình ảnh, nội dung trên website, mạng xã hội, các kênh truyền thông được giao. Theo dõi ngân sách Marketing đã thực thi, báo cáo kết quả hoạt động Marketing. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tham gia vận hành các hoạt động Marketing cho ngành hàng mỹ phẩm của công ty.

Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện Marketing, Event, Roadshow, triển lãm, hội thảo,... nhằm quảng bá sản phẩm và xây dựng thương hiệu.

Phối hợp xây dựng và triển khai các chiến dịch truyền thông thương hiệu, trade Marketing, quảng cáo sản phẩm.

Thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing.

Quản lý và cập nhật thông tin sản phẩm, hình ảnh, nội dung trên website, mạng xã hội, các kênh truyền thông được giao.

Theo dõi ngân sách Marketing đã thực thi, báo cáo kết quả hoạt động Marketing.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu tối thiểu 5 năm kinh nghiệm. Phải có kinh nghiệm quản lý và vận hành đội nhóm. Nắm vững các kiến thức cơ bản về Marketing, Event Planning, Truyền thông thương hiệu, Trade Marketing, Xây dựng thương hiệu. Có khả năng tổ chức, lên kế hoạch, quản lý thời gian hiệu quả. Có khả năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm tốt. Năng động, sáng tạo, nhiệt tình. Sử dụng được các phần mềm hỗ trợ Marketing là điểm cộng. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về ngành hàng dươc-mỹ phẩm, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phân phối, bán lẻ - hàng tiêu dùng - FMCG.

Yêu cầu tối thiểu 5 năm kinh nghiệm. Phải có kinh nghiệm quản lý và vận hành đội nhóm.

Nắm vững các kiến thức cơ bản về Marketing, Event Planning, Truyền thông thương hiệu, Trade Marketing, Xây dựng thương hiệu.

Có khả năng tổ chức, lên kế hoạch, quản lý thời gian hiệu quả.

Có khả năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm tốt.

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình.

Sử dụng được các phần mềm hỗ trợ Marketing là điểm cộng.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về ngành hàng dươc-mỹ phẩm, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phân phối, bán lẻ - hàng tiêu dùng - FMCG.

Tại CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: T2-T6 (08h30-18h00) Lương thưởng (thỏa thuận theo năng lực) từ 20 triệu trở lên Điều chỉnh lương tối thiểu 1 lần/năm Thử việc: 2 tháng Thưởng nóng thâm niên 3 năm (5 triệu), 5 năm (15 triệu), 10 năm, ... Phụ cấp khấu hao máy tính cá nhân Tham gia BHXH, nghỉ phép năm. Phép năm tăng theo thâm niên làm việc hàng năm, lên đến 18++ ngày Chính sách thăm hỏi, hiếu hỷ (sinh con/ cưới hỏi/ tang gia: 1 triệu/ trường hợp; nằm viện: tối thiểu từ 1 triệu/ lần; điều trị bệnh dài ngày theo danh mục: 5 triệu/ trường hợp; ...) Chính sách thưởng và nghỉ hưởng lương vào ngày sinh nhật bản thân, sinh nhật con (mức thưởng tăng dần theo thâm niên) Chính sách thưởng/ quà mừng vào dịp lễ tết, ... Party định kỳ Chính sách mua hàng nội bộ lên đến 50%; trong tháng sinh nhật giảm thêm 5%; và các chính sách ưu đãi khác Chính sách đào tạo phù hợp, nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng Thưởng giới thiệu nhân sự nội bộ lên đến 15 triệu/ứng viên Thưởng hoa hồng khi giới thiệu khách hàng cho công ty Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Thời gian làm việc: T2-T6 (08h30-18h00)

Lương thưởng (thỏa thuận theo năng lực) từ 20 triệu trở lên

Điều chỉnh lương tối thiểu 1 lần/năm

Thử việc: 2 tháng

Thưởng nóng thâm niên 3 năm (5 triệu), 5 năm (15 triệu), 10 năm, ...

Phụ cấp khấu hao máy tính cá nhân

Tham gia BHXH, nghỉ phép năm. Phép năm tăng theo thâm niên làm việc hàng năm, lên đến 18++ ngày

Chính sách thăm hỏi, hiếu hỷ (sinh con/ cưới hỏi/ tang gia: 1 triệu/ trường hợp; nằm viện: tối thiểu từ 1 triệu/ lần; điều trị bệnh dài ngày theo danh mục: 5 triệu/ trường hợp; ...)

Chính sách thưởng và nghỉ hưởng lương vào ngày sinh nhật bản thân, sinh nhật con (mức thưởng tăng dần theo thâm niên)

Chính sách thưởng/ quà mừng vào dịp lễ tết, ...

Party định kỳ

Chính sách mua hàng nội bộ lên đến 50%; trong tháng sinh nhật giảm thêm 5%; và các chính sách ưu đãi khác

Chính sách đào tạo phù hợp, nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng

Thưởng giới thiệu nhân sự nội bộ lên đến 15 triệu/ứng viên

Thưởng hoa hồng khi giới thiệu khách hàng cho công ty

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin