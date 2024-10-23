Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH ACWORKS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, toà nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân

- Lên kế hoạch và thực hiện kiểm thử

- Tạo và thiết kế, quản lý testcase , test report,...

- Kết hợp với developer để maintain và phát triển unit test, integration test và end-to-end test cho các chức năng trong hệ thống

- Làm việc với PM, designer, developer để phân tích requirement và testing scope

- Tạo document để maintain dự án

- Có kinh nghiệm với automation testing framework ở backend và frontend (Jest, Cypress).

- Có kiến thức về IT, yêu thích môi trường product

- Có 3-4 năm kinh nghiệm về Tester

- Đọc hiểu và phân tích requirement tốt

- Có kiến thức về UI, UX

- Có thể sử dụng SQL để truy vấn.

- Có kinh nghiệm sử dụng Sentry để theo dõi các lỗi phía user

- Có kiến thức về các tool sử dụng để design (PSD,AI,Canva,...)

- Có thể đọc hiểu tiếng nhật hoặc đã từng làm việc trong môi trường công ty Nhật

Tại CÔNG TY TNHH ACWORKS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc full lương, mức lương từ 15-25 triệu

- Thưởng tháng 13

- Tăng lương 1 năm 2 lần, mức tăng hấp dẫn

- Làm remote thứ 4 hằng tuần

- Thưởng sinh nhật, lễ, tết....

- Đóng bão hiểm full lương theo quy định BHXH

- Yoga hàng tuần

- Câu lạc bộ cầu lông, bida

