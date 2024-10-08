Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BE SMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 26 Triệu

Mức lương 17 - 26 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: MB bank 18 Lê Văn Lương, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 17 - 26 Triệu

Thiết kế và thực hiện kế hoạch kiểm thử tự động, các trường hợp, kịch bản và quy trình kiểm thử trên các ứng dụng phần mềm dựa trên yêu cầu nghiệp vụ và đặc tính kỹ thuật. Xác định các lỗi phần mềm để gắn cờ và chẩn đoán các lỗi và duy trì cơ sở dữ liệu về các lỗi phần mềm. Sử dụng phân tích lịch sử các kết quả kiểm tra để xác định các vấn đề và các lĩnh vực cải tiến. Tiến hành Kiểm tra Chức năng trên các ứng dụng mới và các cải tiến phần mềm hiện có để đảm bảo chúng đáp ứng các yêu cầu kinh doanh thông qua việc thực hiện các bài kiểm tra kịch bản kinh doanh từ đầu đến cuối. Tiến hành Kiểm tra hồi quy trên các ứng dụng mới và các cải tiến phần mềm hiện có để xác định bất kỳ tác động nào có thể xảy ra do các thay đổi gây ra. Hỗ trợ chuẩn bị và cung cấp các báo cáo về tiến độ của dịch vụ thử nghiệm cho các trưởng nhóm.

Với Mức Lương 17 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm acceptance test-driven development (ATDD), automated unit testing (AUT), and behavior-driven development (BDD) Có kiến thức tốt về SCM tools bao gồm Git, subversion Có kiến thức tốt về performance testing and security testing. Sử dụng thành thạo các công cụ kiểm thử hiệu năng là một lợi thế Đã từng tham gia triển khai các dự án theo mô hình Agile/Scrum Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BE SMART Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 17.000.000 – 26.000.000 ( hàng tháng nhận lương đúng hạn, cam kết không nợ lương) Không thử việc, đóng BHXH luôn cho NLĐ Nhận ít nhất 13 tháng lương/năm 14 ngày nghỉ phép + 1 ngày nghỉ sinh nhật – NGHỈ KHÔNG HẾT CUỐI NĂM NHẬN TIỀN Xét tăng lương 2 lần / năm TẶNG gói khám sức khỏe tổng quát cho toàn thể CBNV TẶNG 2 ngày nghỉ trong năm được nghỉ việc hưởng lương để cùng con tham gia các hoạt động ở trường học OT nhận lương TẶNG phụ cấp thâm niên dành cho nhân sự gắn bó từ 2 năm trở lên TẶNG bạn chuyến du lịch, nghỉ mát cùng công ty. TẶNG các khóa đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng về CNTT, kỹ năng mềm và trình độ chuyên môn, chu cấp kinh phí khi tham gia các lớp nâng cao kiến thức kĩ thuật. Làm việc trong lĩnh vực Banking cùng các chuyên gia trong và ngoài nước Được tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn theo nhu cầu Cùng nghiên cứu và thử thách với những công nghệ mới và các hot tech trend trên thế giới thông qua các buổi training hoặc các cuộc thi nội bộ và có phần thưởng cho các cuộc thi này Được tham gia các chương trình training về kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm, phương pháp làm việc (Agile, Scrum...). Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BE SMART

