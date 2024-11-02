Tuyển Công nghệ Thông tin FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Independent Verification Services (IVS) là đơn vị trực thuộc FPT Software chuyên hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ và giải pháp kiểm thử phần mềm cho các ngành Ngân hàng, Tài chính, sản xuất Ô tô, Thiết bị thông minh, Y tế, Tự động hóa...

kiểm thử phần mềm

Với hàng trăm khách hàng là các doanh nghiệp lớn trên thế giới đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Singapore, Canada... cùng đội ngũ chuyên gia hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm sở hữu nhiều chứng chỉ đẳng cấp thế giới dành cho Tester như ISTQB, CAST, tại IVS – FPT Software, chúng tôi xây dựng môi trường tuyệt vời để các Tester có thể phát triển sự nghiệp và kỹ năng chuyên môn toàn diện.

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên đã/sắp tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Toán tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Điện tử viễn thông... hoặc các chuyên ngành có liên quan. Có thể tham gia đào tạo/làm việc Full-time từ thứ 2 - thứ 6. Có kiến thức cơ bản về một trong các ngôn ngữ lập trình sau: Python, C/C++, Java, JS... Có kiến thức cơ bản về kiểm thử phần mềm: Manual Testing (Testing type, testing techniques...) Ham học hỏi, máu lửa, nhiệt huyết, sẵn sàng chinh chiến đối đầu với thử thách khó khăn tại các dự án phần mềm lớn. Tuân thủ kỷ luật & có trách nhiệm với công việc. Chịu được áp lực công việc, có thể làm việc theo nhóm Có kiến thức cơ bản về SQL Ưu tiên ứng viên có khả năng đọc hiểu, giao tiếp tiếng Anh tốt Ưu tiên ứng viên đã có kiến thức cơ bản về Automation Testing hoặc đã sử dụng/tìm hiểu về một trong các Framework: Selenium, Appium, Cypress, TestNG, Cucumber, API testing... Ưu tiên ứng viên đã có kiến thức cơ bản về API testing tool và performance: Jmeter, Postman,...

Là sinh viên đã/sắp tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Toán tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Điện tử viễn thông... hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Có thể tham gia đào tạo/làm việc Full-time từ thứ 2 - thứ 6.

Có kiến thức cơ bản về một trong các ngôn ngữ lập trình sau: Python, C/C++, Java, JS...

Có kiến thức cơ bản về kiểm thử phần mềm: Manual Testing (Testing type, testing techniques...)

Ham học hỏi, máu lửa, nhiệt huyết, sẵn sàng chinh chiến đối đầu với thử thách khó khăn tại các dự án phần mềm lớn. Tuân thủ kỷ luật & có trách nhiệm với công việc.

Chịu được áp lực công việc, có thể làm việc theo nhóm

Có kiến thức cơ bản về SQL

Ưu tiên ứng viên có khả năng đọc hiểu, giao tiếp tiếng Anh tốt

Ưu tiên ứng viên đã có kiến thức cơ bản về Automation Testing hoặc đã sử dụng/tìm hiểu về một trong các Framework: Selenium, Appium, Cypress, TestNG, Cucumber, API testing...

Ưu tiên ứng viên đã có kiến thức cơ bản về API testing tool và performance: Jmeter, Postman,...

Tại FPT Software Thì Được Hưởng Những Gì

Được nhận cấp trong quá trình làm việc: 5.000.000 – 8.000.000/ tháng Sau 3-6 tháng đào tạo có cơ hội được ký hợp đồng chính thức với FPT Software. Tham gia làm việc tại các dự án với mức thu nhập hấp dẫn tương xứng với kỹ năng và kinh nghiệm của bạn, trung bình từ 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ/tháng. Thu nhập trung bình 1 năm từ 13-16 tháng lương, tùy theo kết quả đào tạo và làm việc. Được đào tạo thêm các kiến thức về các công nghệ mới như: Cloud (AWS/ Azure...), DevOps; Frontend (Angular/ ReactJS...); Hưởng các chính sách như: Hỗ trợ thi các chứng chỉ chuyên nghiệp quốc tế (OCA/PMP...), hỗ trợ mua nhà, bảo hiểm FPT care... Cơ hội tham gia và trở thành trở thành “key member” trong các siêu dự án của FPT Software trong các lĩnh vực: Thương mại điện tử, Vận tải Logistic, Hàng không, Chăm sóc sức khỏe... với công nghệ hiện đại về Mobile/Web ...và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm Cơ hội phát triển bản thân và làm việc cùng các chuyên gia giỏi nhất của FPT Software và khách hàng lớn đến từ Mỹ, Pháp, Singapore, Nhật Bản... Tiếp cận với những công nghệ tiên tiến hàng đầu về Web, phát triển kỹ năng mềm & định hướng nghề nghiệp, tư vấn bí quyết thành công từ các chuyên gia. Trải nghiệm văn hóa đặc trưng, môi trường làm việc hiện đại bậc nhất Việt Nam tại các Campus của FPT Software. Tiếp cận với những công nghệ tiên tiến hàng đầu về Kiểm thử phần mềm, phát triển kỹ năng mềm & định hướng nghề nghiệp, tư vấn bí quyết thành công từ các chuyên gia. Trải nghiệm văn hóa đặc trưng, môi trường làm việc hiện đại bậc nhất Việt Nam tại các Campus của FPT Software.

Được nhận cấp trong quá trình làm việc: 5.000.000 – 8.000.000/ tháng

Sau 3-6 tháng đào tạo có cơ hội được ký hợp đồng chính thức với FPT Software. Tham gia làm việc tại các dự án với mức thu nhập hấp dẫn tương xứng với kỹ năng và kinh nghiệm của bạn, trung bình từ 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ/tháng. Thu nhập trung bình 1 năm từ 13-16 tháng lương, tùy theo kết quả đào tạo và làm việc. Được đào tạo thêm các kiến thức về các công nghệ mới như: Cloud (AWS/ Azure...), DevOps; Frontend (Angular/ ReactJS...); Hưởng các chính sách như: Hỗ trợ thi các chứng chỉ chuyên nghiệp quốc tế (OCA/PMP...), hỗ trợ mua nhà, bảo hiểm FPT care...

Cơ hội tham gia và trở thành trở thành “key member” trong các siêu dự án của FPT Software trong các lĩnh vực: Thương mại điện tử, Vận tải Logistic, Hàng không, Chăm sóc sức khỏe... với công nghệ hiện đại về Mobile/Web ...và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm

Cơ hội phát triển bản thân và làm việc cùng các chuyên gia giỏi nhất của FPT Software và khách hàng lớn đến từ Mỹ, Pháp, Singapore, Nhật Bản...

Tiếp cận với những công nghệ tiên tiến hàng đầu về Web, phát triển kỹ năng mềm & định hướng nghề nghiệp, tư vấn bí quyết thành công từ các chuyên gia.

Trải nghiệm văn hóa đặc trưng, môi trường làm việc hiện đại bậc nhất Việt Nam tại các Campus của FPT Software.

Tiếp cận với những công nghệ tiên tiến hàng đầu về Kiểm thử phần mềm, phát triển kỹ năng mềm & định hướng nghề nghiệp, tư vấn bí quyết thành công từ các chuyên gia.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin