Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 6 Triệu

Mức lương Đến 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Song Da, HH4, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 6 Triệu

Chương trình Fresher IT BA (JP, KR) được xây dựng để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dự án tại NTQ với quy trình được thiết kế riêng cho các bạn sinh viên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính và các chuyên ngành khác muốn bắt đầu sự nghiệp với vị trí IT BA.

Trước khi trở thành nhân viên chính thức tại NTQ và làm việc tại các dự án, các ứng viên được tham gia lớp đào tạo về BA:

Lớp lý thuyết các kiến thức cơ bản về IT Business Analyst: Elicitation and Collaboration, Analysis and Design, Documentation,Tool Các kiến thức thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin (các thuật ngữ, khái niệm cơ bản): Domain, Quy trình phát triển phần mềm Dẫn dắt bởi các mentor là quản lý với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Tham gia các dự án công nghệ mô phỏng với khách hàng của NTQ là các tập đoàn lớn Quốc tế đến từ các thị trường Nhật, Hàn, HongKong, EU... Kết thúc khóa đào tạo, ứng viên được đánh giá toàn diện và có cơ hội làm việc chính thức tại các dự án đang triển khai tại NTQ.

Với Mức Lương Đến 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên các chuyên ngành về CNTT hoặc chuyên ngành tài chính, kinh tế, thương mại (ứng viên khoa Ngôn ngữ Nhật, Hàn là lợi thế) Ứng viên có bảng điểm các môn liên quan đến logic: toán cao cấp... đạt điểm từ 7 trở lên hoặc từng tham gia các khóa học Business Analyst online, offline tại các trung tâm Ưu tiên ứng viên sẵn sàng học hỏi các kiến thức về IT, đã có tìm hiểu về vai trò và công việc BA, có mong muốn phát triển theo nghề này lâu dài Có tính kiên trì, nhẫn nại để làm việc với khách hàng. Tiếng Nhật thành thạo (nghe, nói, đọc, viết) Tương đương N2 ; Tiếng Hàn thành thạo (nghe, nói, đọc, viết) + Tương đương Topik II – Level 5 Có kinh nghiệm về các phương pháp thu thập yêu cầu: Q&A, Phỏng vấn, Khảo sát với KH hoặc quản lý tài liệu là một điểm cộng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

Có trợ cấp trong đào tạo theo đánh giá năng lực và chuyên cần. Có cơ hội được ký HĐLĐ chính thức với Công ty sau khi thời gian đào tạo thực tập và nhận mức lương hấp dẫn. Tham gia đào tạo kiến thức, thực hành về nghề Business Analyst, kết thúc khóa học các học viên có khả năng tham gia các dự án thực tế và phát triển sự nghiệp Giảng viên, mentor là các anh/chị Quản lýcó nhiều kinh nghiệm, chuyên môn sâu trong lĩnh vực CNTT Hỗ trợ vé xe hàng tháng, các thiết bị văn phòng phẩm phục vụ việc học tập. Thời gian làm việc: chấm công linh hoạt, từ 8h30-9h30, check out từ 17h15-18h15 từ T2-T6, nghỉ cuối tuần Địa điểm: Tòa nhà sông Đà, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION

