Tuyển Bà thu nhập 9 - 13 triệu Toàn thời gian

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
- Hà Nội: TP Bà Rịa
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
• Tư vấn sản phẩm ghế massage, máy chạy bộ và các thiết bị thể thao, các chính sách bán hàng tại Showroom KINGSPORT, gọi điện chăm sóc khách hàng online.
• Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng khi đến showroom, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi có nhu cầu
• Sắp xếp sản phẩm và vệ sinh showroom sạch sẽ, gọn gàng
• Báo cáo công việc với quản lý trực tiếp
Địa điểm làm việc:
KINGSPORT VŨNG TÀU: 420 Thống Nhất Mới KINGSPORT BÀ RỊA 1: 84 Nguyễn Hữu Thọ KINGSPORT BÀ RỊA 2: 305 CTM8
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp THPT trở lên
• Kinh nghiệm Bán hàng hoặc CSKH
• Ngoại hình sáng, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, năng động, thật thà
• Yêu thích công việc dịch vụ
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
• Thử việc:
• Thời gian làm việc: Ca 1: 08:00 - 17:00. Ca 2: 13:00 - 21:00 (bắt buộc xoay ca)
• Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo ngày nhận việc, đặc biệt được đào tạo kỹ năng livestream
• Đồng nghiệp thân thiện hòa đồng, môi trường làm việc chuyên nghiệp
• Được nghỉ 01 ngày/tuần
• Phúc lợi:
- Cơ hội thăng tiến
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH
- Thưởng doanh số hàng tháng, Thưởng Tết, thưởng tháng 13 x2 x3
- Teambuilding hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
