Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 4 Triệu

Mức lương Đến 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Song Da, HH4, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 4 Triệu

Xác định yêu cầu, scope của khách hàng. Phân tích yêu cầu & quy trình nghiệp vụ Support/Training người dùng. Maintain tài liệu hệ thống.

Với Mức Lương Đến 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tiếng Nhật từ N3 trở lên Có từ 3 tháng kinh nghiệm làm BA trở lên trong các dự án phần mềm (được ưu tiên) Có khả năng sử dụng các công cụ phân tích, thiết kế phục vụ cho công việc. Hiểu và làm việc được với Database Có khả năng phân tích và lập kế hoạch. Giao tiếp & Teamwork tốt. Đóng góp ý kiến nhằm cải tiến hệ thống. Có background về kế toán tài chính là lợi thế. Có tiếng Nhật là lợi thế Ưu tiên ứng viên hiểu được code

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

Mức phụ cấp: Upto 4M (trong thời gian thực tập, lên chính thức, sẽ được review mức lương mới) Cơ hội lên chính thức sau 3 tháng Tuần làm việc 5 ngày, nghỉ thứ 7 - chủ nhật và các ngày lễ Tết. Làm việc cùng với những người có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực software Được định hướng phát triển chuyên sâu về công nghệ, nhiều dự án lớn và công nghệ mới Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC: thân thiện, năng động, có cơ hội thăng tiến. Các dịp team building, sinh nhật tháng, ngày lễ, các event nội bộ như Du xuân, Giải bóng đá, Men’s Day, Women’s Day,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION

