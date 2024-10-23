Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 100 Triệu

Mức lương 40 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 03 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân ...và 8 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 40 - 100 Triệu

Thực hiện công việc chuyên môn chuyên ngành răng hàm mặt; Khám và chẩn đoán các tình trạng bệnh lý răng miệng của khách hàng; Đưa ra được kế hoạch điều trị CHỈNH NHA dựa trên tình trạng răng miệng của khách hàng; Thực hiện điều trị thủ thuật nha khoa tổng quát (điều trị nha chu, nha khoa dự phòng, trám răng, nội nha...) cho khách hàng; Có kiến thức chỉnh nha cơ bản và có lộ trình nâng cao về chỉnh nha; Yêu thích công việc chỉnh nha, có đam mê lâu dài; Thực hiện tốt các thủ thuật chỉnh nha (chỉnh nha tháo lắp, chỉnh nha mắc cài, chỉnh nha Invisalign...) nhẹ nhàng, đúng chuyên môn; Theo dõi, đánh giá kết quả điều trị của khách hàng và phản hồi của khách hàng; Hoàn thiện và kiểm soát các thủ tục hành chính, hồ sơ bệnh án liên quan đến khám chữa bệnh trong phạm vi trách nhiệm của bác sĩ; Kiểm soát lịch hẹn ngày/tuần/tháng.

Với Mức Lương 40 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm 3 năm trở lên; Ưu tiên Có chứng chỉ hành nghề 18 tháng/54 tháng Có chứng chỉ đào tạo các khóa học chỉnh nha

Tại Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ 30.000.000 – 70.000.000 VNĐ/tháng trở lên; Chế độ BHXH, BHYT, BHTN...; tháng lương thứ 13 (theo quy chế Công ty); Thưởng % doanh thu; Chế độ xét nâng lương hàng năm; Phụ cấp ăn trưa (40.000đ/ngày, áp dụng hưởng cả trong thời gian thử việc); Khám sức khỏe định kỳ, chế độ đãi ngộ cho thân nhân; Nghỉ Lễ/Tết theo quy định nhà nước và các chế độ khác theo quy chế Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam

