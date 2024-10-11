Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT
Mức lương
50 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 226 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3
Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 50 - 100 Triệu
- Thực hiện lập kế hoạch chỉnh nha.
- Thực hiện được các bước vẽ phim, sử dụng các phần mềm chỉnh nha kỹ thuật số.
- Nhận và thực hiện các case chỉnh nha theo phân công của bác sĩ phụ trách môn
- Được hỗ trợ đào tạo về kỹ thuật chỉnh nha khay trong suốt, cũng như các kỹ thuật chỉnh nha chuyên sâu Bio Progressive, Meaw.
Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học Chuyên ngành Răng hàm mặt
- Chứng chỉ: Có chứng chỉ hành nghề.
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 5 năm
- Có kinh nghiệm một trong các chuyên môn sau: kỹ thuật implant, phục hình sứ, chỉnh nha,...
- Chi tiết trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Lương cứng + Phụ cấp + % Doanh số (Cam kết lương 50tr/tháng)
- Thu nhập không giới hạn: 50-150tr
- Được làm việc với những người có kinh nghiệm và chuyên môn cao.- Được cử đi đào tạo trong nước và nước ngoài
- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo Luật Lao động và theo quy định của công ty
- Du lịch, Team Building hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT
