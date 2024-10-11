Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu

Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT

Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT

Mức lương
50 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 226 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

- Thực hiện lập kế hoạch chỉnh nha.
- Thực hiện được các bước vẽ phim, sử dụng các phần mềm chỉnh nha kỹ thuật số.
- Nhận và thực hiện các case chỉnh nha theo phân công của bác sĩ phụ trách môn
- Được hỗ trợ đào tạo về kỹ thuật chỉnh nha khay trong suốt, cũng như các kỹ thuật chỉnh nha chuyên sâu Bio Progressive, Meaw.

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học Chuyên ngành Răng hàm mặt
- Chứng chỉ: Có chứng chỉ hành nghề.
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 5 năm
- Có kinh nghiệm một trong các chuyên môn sau: kỹ thuật implant, phục hình sứ, chỉnh nha,...
- Chi tiết trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng + Phụ cấp + % Doanh số (Cam kết lương 50tr/tháng)
- Thu nhập không giới hạn: 50-150tr
- Được làm việc với những người có kinh nghiệm và chuyên môn cao.- Được cử đi đào tạo trong nước và nước ngoài
- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo Luật Lao động và theo quy định của công ty
- Du lịch, Team Building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 102 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bac-si-chinh-nha-thu-nhap-50-100-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job210485
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 106 ngày để ứng tuyển 50 - 100 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 106 ngày để ứng tuyển 50 - 100 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM
1 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NEMOS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu CÔNG TY TNHH NEMOS VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH MIK MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MIK MEDIA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển SEO Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
11 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NGỌC LINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH NGỌC LINH GROUP
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty cổ phần PharmaDi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần PharmaDi
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT TAM HÒA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT TAM HÒA
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CONG TY TNHH HUU TOAN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu CONG TY TNHH HUU TOAN GROUP
9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Tnhh Thương Mại Và Sản Xuất Ntd làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu Công Ty Tnhh Thương Mại Và Sản Xuất Ntd
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN LYNKID làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN LYNKID
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO NHA TRANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO NHA TRANG
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty cổ phần công nghệ Physcode Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần công nghệ Physcode Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh GUGU Hair làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu GUGU Hair
6 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT KAMA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT KAMA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Handan làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Handan
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH May thời trang Nam Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH May thời trang Nam Phương
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AMICO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AMICO
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OMMANIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OMMANIX
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Game Tester JOYBIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu JOYBIT
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN KOSEI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KOSEI VIỆT NAM
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM
1 - 1.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Dịch vụ KC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ KC Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm