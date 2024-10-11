Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu

Mức lương 50 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 226 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

- Thực hiện lập kế hoạch chỉnh nha.

- Thực hiện được các bước vẽ phim, sử dụng các phần mềm chỉnh nha kỹ thuật số.

- Nhận và thực hiện các case chỉnh nha theo phân công của bác sĩ phụ trách môn

- Được hỗ trợ đào tạo về kỹ thuật chỉnh nha khay trong suốt, cũng như các kỹ thuật chỉnh nha chuyên sâu Bio Progressive, Meaw.

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học Chuyên ngành Răng hàm mặt

- Chứng chỉ: Có chứng chỉ hành nghề.

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 5 năm

- Có kinh nghiệm một trong các chuyên môn sau: kỹ thuật implant, phục hình sứ, chỉnh nha,...

- Chi tiết trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng + Phụ cấp + % Doanh số (Cam kết lương 50tr/tháng)

- Thu nhập không giới hạn: 50-150tr

- Được làm việc với những người có kinh nghiệm và chuyên môn cao.- Được cử đi đào tạo trong nước và nước ngoài

- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo Luật Lao động và theo quy định của công ty

- Du lịch, Team Building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin