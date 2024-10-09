Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 108 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KHÁM CHỮA BỆNH

- Thực hiện tiếp nhận, khám chữa bệnh và các nhiệm vụ chuyên môn khác theo phân công, tư vấn theo đúng các tiêu chuẩn chuyên môn và quy định, quy trình chuyên môn.

- Chỉ định các xét nghiệm phù hợp để hỗ trợ chuẩn đoán bệnh nhân, kê đơn thuốc cho bệnh nhân an toàn, hiệu quả.

- Thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật y khoa chuyên môn để điều trị bệnh theo đặc quyền y tế đã được phê duyệt.

- Tham gia trực khi được phân công, on call.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN

- Tham gia xây dựng và triển khai các quy trình kỹ thuật chuyên môn của chuyên khoa, cập nhật và triển khai các kiến thức, kỹ thuật chuyên môn mới.

- Phổ biến các các kiến thức, kỹ thuật chuyên môn mới cho các đồng nghiệp, hỗ trợ các điều dưỡng trong khoa khi được yêu cầu.

- Giải quyết ngay và kịp thời các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến chuyên môn khám chữa bệnh.

ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Tham gia các khóa đào tạo nội viện và ngoại viện để nâng cao kỹ thuật chuyên môn

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong điều trị, khám chữa bệnh.

CÔNG VIỆC KHÁC

- Tham gia các kế hoạch và các công việc chung của Bệnh viện (JCI...)

- Tham gia các hiệp hội chuyên môn, chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn các bệnh viện khác,...

- Trình độ học vấn/Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II, Nội trú. - Có kinh nghiệm 3-5 năm tại các Bệnh viện.

- Có Chứng chỉ hành nghề Nội khoa - Thái độ làm việc tích cực, cầu tiến, chịu được áp lực cao, cẩn thận. - Kỹ năng giao tiếp tốt. - Tiếng Anh giao tiếp; - Thành thạo tin học văn phòng.

- Thu nhập tương xứng với năng lực chuyên môn, đóng góp (thỏa thuận khi trao đổi).

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng, có cơ hội thăng tiến.

- Được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc.

- Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, lễ,...theo quy định của bộ luật lao động và theo quy định của Bệnh viện.

