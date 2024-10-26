Tuyển Bác Sĩ Chuyên Khoa thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 241, Quốc Lộ 1K, Phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận người bệnh, thực hiện chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án, kê đơn điều trị và chế độ chăm sóc ăn uống theo qui định và phác đồ điều trị.

- Tham gia thường trực và hỗ trợ trực phòng khám theo lịch phân công của Trưởng khoa.

- Tham gia hội chẩn chuyên môn với các khoa theo đúng quy trình hội chẩn,

- Tham gia các Hội đồng thuộc CGC theo quyết định của Giám đốc và thực hiện những nhiệm vụ được Hội đồng phân công.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, các kỳ họp sơ kết, tổng kết của Bệnh viện, họp giao ban khoa rút kinh nghiệm công tác chuyên môn theo đúng quy trình, quy chế của Bệnh viện.

- Liên tục cập nhật những kiến thức chuyên ngành mới & tham gia các chương trình đào tạo liên tục theo đúng qui định

- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu Bác sĩ Đa khoa hệ chính quy tốt nghiệp loại Khá trở lên

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Ưu tiên ứng viên có bằng Chuyên khoa I hoặc Thạc sĩ

- Có Chứng chỉ hành nghề đúng chuyên khoa

- Có phẩm chất về y đức, giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao và chịu được áp lực cao trong công việc

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh và sử dụng tốt tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổng định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của Tập Đoàn Hoàn Mỹ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin