Tuyển Bác Sĩ thu nhập 14 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 14 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 261 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Phú Nhuận ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

- Thực hiện tiếp nhận, tư vấn khám và các nhiệm vụ chuyên môn khác theo phân công, tư vấn theo đúng các tiêu chuẩn chuyên môn

- Tham gia giảng dạy và đào tạo các quy trình kỹ thuật chuyên môn cho đội ngũ Kỹ Thuật Viên, cập nhật và triển khai các kiến thức, kỹ thuật chuyên môn mới.

Tham gia giảng dạy và đào tạo các quy trình kỹ thuật chuyên môn

- Phổ biến các các kiến thức, kỹ thuật chuyên môn mới cho các đồng nghiệp, hỗ trợ các kỹ thuật viên của khách hàng phòng khám khi được yêu cầu.

- Giải quyết ngay và kịp thời các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến chuyên môn.

- Quản lý hồ sơ khách hàng đầy đủ theo quy định

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn/Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp / Cao Đẳng / Đại học chuyên ngành Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng; Y học cổ truyền, Bác sĩ Y học cổ truyền hoặc kĩ thuật viên y học cổ truyền

- Có nghiên cứu và yêu thích y học thể thao

- Có khả năng đọc tài liệu tiếng Anh, tư duy độc lập, không ngại đào sâu nghiên cứu, học hỏi

- Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng tư vấn tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NOWFIT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập theo năng lực, bao gồm: Lương cơ bản 15.000.000 + thưởng hiệu suất

- Được đào tạo ứng dụng y học cổ truyền trong y học thể thao.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng, có cơ hội thăng tiến.

- Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, lễ,...theo quy định của bộ luật lao động và theo quy định của Công ty.

- Tập luyện miễn phí các bộ môn Gym, yoga, dance, boxing... tại tất cả các chi nhánh của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NOWFIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin